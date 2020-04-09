Валютное потепление: курс доллара впервые с середины марта опустился ниже 73 рублей

В четверг, 9 апреля, курс доллара на Московской бирже впервые почти за четыре недели опустился ниже 73 рублей, а курс евро — ниже 80 рублей. Нацвалюта укрепилась на фоне роста мировых цен на нефть. Оптимизм инвесторов связан с ожидаемыми переговорами по возобновлению сделки ОПЕК+, считают эксперты. По их мнению, возможное сокращение энергосырья крупнейшими странами — экспортёрами должно стабилизировать ситуацию на глобальном нефтяном рынке и может сыграть в пользу рубля. В то же время поддержку российской валюте оказывают действия Центробанка и меры правительства по поддержке бизнеса. Как в связи с этим может измениться курс доллара в ближайшее время — в материале RT.

В четверг, 9 апреля, российская валюта уверенно укрепляется на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара снижался на 2,6% и впервые почти за четыре недели достигал 72,6 рубля. При этом курс евро опускался на 2,2% — до 79,5 рубля. Значение стало самым низким с 6 марта.

Официальный курс валют Центробанка на 10 апреля установлен на уровне 74,6 рубля за доллар и 81,09 рубля за евро.

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По словам аналитиков, влияние удорожание нацвалюты оказал рост мировых цен на нефть. В ходе торгов стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 9% — до $36 за баррель.

«Внимание инвесторов сейчас сосредоточено на переговорах по сделке о сокращении нефтедобычи. Перед началом встречи Россия сообщила о своей готовности сократить производство сырья на 1,6 млн баррелей в сутки. Это заявление дало сигнал рынку о том, что стороны всё же найдут компромисс по стабилизации цен на сырьевых биржах. В итоге котировки поползли вверх», — рассказал RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Вечером 9 апреля страны — экспортёры углеводородов в режиме видеоконференции обсудят ситуацию на глобальном энергорынке. Как ожидается, государства могут вновь договориться о продлении сотрудничества в формате соглашения ОПЕК+ после неожиданного распада альянса в марте.

Напомним, что после нескольких лет партнёрства 6 марта 2020 года участники альянса ОПЕК+ не смогли достигнуть консенсуса относительно новых условий сделки и решили полностью отказаться от всех взятых на себя обязательств. Такое решение спровоцировало крупнейший за последние годы обвал мировых цен на нефть.

Так, за последний месяц стоимость сырья Brent на бирже ICE в Лондоне рухнули почти в два раза и в моменте опускалась ниже $22 за баррель — впервые с марта 2002 года. Резкое удешевление нефти спровоцировало рекордное ослабление рубля. Так 23 марта курс доллара поднимался до 81,9 рубля. Значение стало самым высоким с января 2016-го.

В то же время возможное заключение сделки между производителями нефти может стать одним из ключевых драйвером быстрого укрепления рубля. Об этом в беседе с RT рассказал создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко.

«Заряженные позитивом от сделки, нефтяные котировки достаточно быстро могут приблизиться к отметке в $40 за баррель или даже могут уйти выше $45. Таким образом, цены достигнут заложенного в российский бюджет уровня. Такая ситуация вновь позволит курсу доллара опуститься до 70 рублей», — прогнозирует аналитик.

Помимо новостей с сырьевых площадок, российскую валюту поддерживают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли.

За последний месяц Банк России продал валюту на сумму примерно 232,3 млрд рублей. Одновременно в пользу нацвалюты сыграли меры регулятора по поддержке бизнеса. Такую точку зрения в разговоре с RT озвучил аналитик «Алор-брокер» Алексей Антонов.

«На своём последнем заседании ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 6% годовых, в то время как другие мировые регуляторы начали снижать свои ставки из-за пандемии COVID-19. Политика Банка России оказала стабилизирующий эффект на рубль, так как за счёт относительно высокой процентной ставки рубль для иностранных инвесторов остаётся привлекательнее других валют на альтернативных рынках»,— подчеркнул эксперт.

Помимо этого в пользу рубля играют стабильные макроэкономические факторы России. Так, по словам Егора Клопенко, инвесторы позитивно оценивают высокий объём золотовалютных резервов и низкий уровень госдолга страны.

«Кроме того, в ближайшие месяцы будет продано достаточно много валюты из Фонда национального благосостояния(ФНБ) в счёт сделки на 2,5 трлн рублей по покупке правительством Сбербанка. Это также может поддержать рубль. Одновременно в пользу нацвалюту играют объявленные президентом и правительством меры по поддержке предпринимателей», — подчеркнул Клопенко.

Аналитики не исключают возникновения новых колебаний на российском валютном рынке в ближайшее время, но при этом рассчитывают на считают постепенное укрепление нацвалюты в течение следующих нескольких месяцев. Так, по оценке Алексея Антонова, в случае прохождения пика пандемии коронавируса и достижения договорённостей по сделке ОПЕК+ до конца весны курс доллара будет торговаться в диапазоне 70—74 рублей.