«Беспрецедентный шок»: почему Литва может столкнуться с крупнейшим за 24 года экономическим спадом

На фоне распространения коронавируса настроения потребителей и бизнеса в еврозоне ухудшились максимально за семь лет. В результате последствий пандемии экономика региона рискует потерять 4,7%. При этом один из самых масштабных обвалов может произойти в Литве. Центробанк республики прогнозирует падение ВВП почти на 21%. Карантинные меры ударили по литовской промышленности и туристической отрасли. Кроме того, на фоне ожидаемой рецессии в Германии и Франции может значительно сократиться и объём дотаций Вильнюсу, что лишь усугубит кризис. Аналогичное развитие событий аналитики прогнозируют в Эстонии и Латвии.

Деловые и потребительские настроения в еврозоне ухудшились максимально за последние семь лет. По данным Еврокомиссии, в марте соответствующий индекс опустился до 94,5 пункта. Значение стало самым низким с августа 2013 года.

Наблюдаемую динамику опрошенные RT эксперты объясняют негативным влиянием эпидемии коронавируса на экономику Европы. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превышает 638 тыс., более 30 тыс. инфицированных скончались.

Распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов промышленного производства, торговли и пассажирских перевозок в мире. На этом фоне эксперты Института международных финансов (IIF) прогнозируют падение ВВП еврозоны в 2020 году сразу на 4,7%.

Как ожидается, один из самых мощных экономических обвалов среди стран региона может произойти в Литве. Согласно подсчётам центробанка страны, длительное закрытие границ вызовет сокращение товарооборота с соседними странами и рискует привести к падению ВВП на 11,4%.

При этом в случае продолжительного карантина объём экспорта может упасть максимально с 2009 года, и одновременно страна столкнётся с резким ослаблением внутреннего спроса. В результате экономику страны может ждать затяжной спад, а ВВП страны рискует сократиться на 20,8% в 2020 году.

Как подчеркнул глава литовского центробанка Витас Василяускас, в настоящий момент экономика уже «переживает беспрецедентный шок». По оценке регулятора, в первую очередь пандемия коронавируса ударила по бизнесу страны и вынудила руководство республики увеличить бюджетные расходы для помощи компаниям. Такой подход вызвал панику инвесторов и привёл к спаду деловой активности.

«В марте индекс деловой активности во всей еврозоне достиг минимального уровня за всё время наблюдений (с 1998 года), что говорит о значительном спаде экономической активности. К настоящему времени уже ясно, что литовская экономика не останется невредимой. Впрочем, продолжительность и масштаб экономических последствий будут зависеть от того, насколько быстро будет сдерживаться распространение вируса и какие меры будут приняты для борьбы с ним», — отмечают представители Банка Литвы.

По словам опрошенных RT аналитиков, во многом литовская экономика зависит от экспорта услуг и поставок товаров в соседние страны ЕС. Согласно оценке экспертов, в текущих условиях наибольшие потери испытывают текстильная, пищевая и мебельная промышленность.

Также по теме Сигнал для Европы: в Эстонии объявили о начале экономического кризиса Министерство финансов Эстонии объявило о начале экономического кризиса в стране. В условиях распространения коронавируса и обвала...

«Если карантин затянется, то эти статьи дохода бюджета также могут быть поставлены на паузу. В результате может увеличиться число увольнений и сокращений работников. По этим причинам спад экономики на 20—21,5% может быть вполне вероятен», — отметил в разговоре с RT начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Капустин.

Как ожидается, падение ВВП Литвы более чем на 20% может стать самым масштабным за последние 24 года. Согласно данным Всемирного банка, начиная с 1996 года показатель не снижался более чем на 1,1%. Единственным исключением стал 2009 год, когда на фоне мирового финансового кризиса экономика страны просела на 14,8%.

«Из-за коронавируса несёт значительные убытки и туристическая отрасль страны, на которую приходится основная часть доходов бюджета. Дело не только в карантине. Пока нет вакцины от вируса, туристы будут опасаться путешествовать в европейские страны, в том числе и Литву. Проблема осложняется тем, что впереди сезон отпусков, а на это время были запланированы фестивали, мероприятия, которые питали казну многих городов республики», — подчеркнул в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Помимо коронавируса, определённое давление на экономику страны оказывает обновлённая политика Евросоюза, отмечают эксперты. Так, согласно проекту Еврокомиссии, в новом бюджете ЕС на период с 2021 по 2027 год финансирование Литвы может быть урезано примерно на 20—25%. Об этом в беседе с RT рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Ещё до вспышки вируса представители Еврокомиссии рассматривали вариант снижения дотаций стране из-за выхода из союза Великобритании, которая обеспечивала третий по величине после Германии и Франции взнос в бюджет ЕС. Теперь ситуация усугубляется начавшимся экономическим спадом в Берлине и Париже. Вероятность того, что ЕС урежет поддержку Литве, растёт в геометрической прогрессии», — пояснил эксперт.

Единым фронтом

По оценкам специалистов, Литва может оказаться не единственной страной, которой угрожает экономический кризис. Как подсчитали экономисты Swedbank, падение ВВП в Эстонии составит в 2020 году порядка 5%. На фоне распространения эпидемии безработица в стране может превысить 8%.

Одновременно Банк Латвии прогнозирует падение ВВП страны в 2020 году на 6,5%. При этом ещё до вспышки вируса регулятор рассчитывал на расширение экономики на 2,6% по итогам года.

Как отмечает Артём Деев, все три государства Балтийского региона связаны между собой едиными цепочками торговых и производственных поставок, а также транспортных каналов. По словам эксперта, дальнейшее распространение коронавируса может нанести даже больший урон странам Балтии, чем финансовый кризис 2008 года.