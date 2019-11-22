Слабый сервис: чем рекордное снижение активности в сфере услуг угрожает экономике еврозоны
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Рост деловой активности в сфере услуг еврозоны замедлился до минимума за последние 10 месяцев — впервые с февраля соответствующий индекс PMI опустился до уровня 51,5 пункта. Такие данные представлены в обзоре аналитического агентства IHS Markit.
Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.
Хотя в настоящий момент сфера услуг в Европе ещё продолжает умеренно расти, эксперты прогнозируют дальнейшее торможение сектора. Ожидаемое ухудшение динамики специалисты объясняют продолжающимся спадом в промышленности региона. Так, производственный PMI еврозоны уже 10 месяцев подряд остаётся ниже психологической отметки 50 пунктов и по итогам ноября составил 46,6 пункта.
«Проведённый нами опрос выявил признаки того, что резкое снижение в производстве начало распространяться и на сферу услуг. В это же время темпы роста занятости опустились до самого низкого уровня почти за пять лет, поскольку компании вынуждены всё более осторожно подходить к найму сотрудников», — говорится в исследовании IHS Markit.
Как объяснил в интервью RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, падение производства нарушило устойчивость европейского рынка труда и дополнительно ослабило потребительский спрос в регионе. В результате сектор услуг начал слабеть.
«PMI еврозоны в сфере услуг удерживал позиции из-за отсутствия каких-либо критических проблем на европейском рынке труда. Тем временем спад производственной активности рано или поздно распространяется и на другие сектора экономики. Это сейчас и происходит в Европе», — добавил аналитик.
Сильнее всего падение спроса затронуло такие сферы европейского сектора услуг, как финансы, образование и медицина. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
«Ухудшение ситуации в сфере услуг может быть отчасти связано с некоторым замедлением доходов европейских граждан и их спроса на эти услуги. Также влияют определённые барьеры, которые могут возникать при оказании услуг между странами. Например, замедление финансового сектора в Германии и других стран Европы может быть связано с тем, что им стало труднее оказывать услуги на рынке США», — отметил Александр Абрамов.
По оценке экспертов IHS Markit, во многом трудности европейского бизнеса связаны с ростом геополитической напряжённости в мире. В первую очередь речь идёт о неопределённости вокруг брексита и торговой войны США с Китаем.
Напомним, в 2018 году в Вашингтоне обвинили Пекин в незаконном получении американских технологий и повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Китай ввёл ответные меры. После череды переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по условиям торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.
В октябре стороны вновь активизировали переговоры, и в середине ноября Дональд Трамп заявил о возможности подписания договора уже в ближайшее время. Между тем американский президент пригрозил Китаю новым повышением пошлин в случае очередного провала сделки.
«Для еврозоны очень важно наличие оптимизма потребителей как в США, так и в Китае. Пока существуют серьёзные торговые разногласия, это влияет на спрос на европейские товары и услуги», — подчеркнул Александр Абрамов.
Отметим, что заметнее всего ослабление деловой активности в еврозоне сказалось на крупнейшей экономике региона — Германии. По итогам ноября PMI немецкой сферы услуг обновил трёхлетний минимум и впервые с октября 2016 года снизился до 51,3 пунктов. Промышленный индикатор страны незначительно вырос, но всё ещё находится ниже 50 пунктов — на уровне 43,8 пункта.
Наблюдаемая динамика уже сказалась на темпах роста ВВП Германии. Так, в III квартале 2019 года немецкая экономика выросла лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные приводит Федеральное статистическое бюро страны.
Как рассказал в беседе с RT аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов, рост ВВП Германии может дополнительно замедлиться в ближайшие месяцы. Более того, другие страны еврозоны вовсе рискуют столкнуться с рецессией в 2020 году.
«Замедление экономики Германии продолжится в IV квартале 2019 года. При этом если США отложат заключение торгового соглашения с Китаем на 2020 год, а в Британии повысится геополитическая напряжённость, то в этом случае некоторые из стран еврозоны столкнутся с рецессией уже в будущем году», — заключил Антонов.