Слабый сервис: чем рекордное снижение активности в сфере услуг угрожает экономике еврозоны

Деловая активность в сфере услуг еврозоны ослабла рекордно с февраля 2019 года. Ухудшение динамики эксперты связывают с проблемами в промышленности и на рынке труда региона. Более того, потребительский спрос на ключевые виды европейских товаров и услуг ослабила торговая война США и Китая. Как отмечают аналитики, ситуация уже спровоцировала резкое замедление крупнейшей экономики ЕС — Германии. При этом специалисты не исключают наступления рецессии в других государствах Европы в 2020 году.

Рост деловой активности в сфере услуг еврозоны замедлился до минимума за последние 10 месяцев — впервые с февраля соответствующий индекс PMI опустился до уровня 51,5 пункта. Такие данные представлены в обзоре аналитического агентства IHS Markit.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

Хотя в настоящий момент сфера услуг в Европе ещё продолжает умеренно расти, эксперты прогнозируют дальнейшее торможение сектора. Ожидаемое ухудшение динамики специалисты объясняют продолжающимся спадом в промышленности региона. Так, производственный PMI еврозоны уже 10 месяцев подряд остаётся ниже психологической отметки 50 пунктов и по итогам ноября составил 46,6 пункта.

«Проведённый нами опрос выявил признаки того, что резкое снижение в производстве начало распространяться и на сферу услуг. В это же время темпы роста занятости опустились до самого низкого уровня почти за пять лет, поскольку компании вынуждены всё более осторожно подходить к найму сотрудников», — говорится в исследовании IHS Markit.

Как объяснил в интервью RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович, падение производства нарушило устойчивость европейского рынка труда и дополнительно ослабило потребительский спрос в регионе. В результате сектор услуг начал слабеть.

«PMI еврозоны в сфере услуг удерживал позиции из-за отсутствия каких-либо критических проблем на европейском рынке труда. Тем временем спад производственной активности рано или поздно распространяется и на другие сектора экономики. Это сейчас и происходит в Европе», — добавил аналитик.

Сильнее всего падение спроса затронуло такие сферы европейского сектора услуг, как финансы, образование и медицина. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Ухудшение ситуации в сфере услуг может быть отчасти связано с некоторым замедлением доходов европейских граждан и их спроса на эти услуги. Также влияют определённые барьеры, которые могут возникать при оказании услуг между странами. Например, замедление финансового сектора в Германии и других стран Европы может быть связано с тем, что им стало труднее оказывать услуги на рынке США», — отметил Александр Абрамов.

По оценке экспертов IHS Markit, во многом трудности европейского бизнеса связаны с ростом геополитической напряжённости в мире. В первую очередь речь идёт о неопределённости вокруг брексита и торговой войны США с Китаем.

Напомним, в 2018 году в Вашингтоне обвинили Пекин в незаконном получении американских технологий и повысили пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Китай ввёл ответные меры. После череды переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании начали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по условиям торговой сделки и с сентября ввели новые взаимные ограничения.

В октябре стороны вновь активизировали переговоры, и в середине ноября Дональд Трамп заявил о возможности подписания договора уже в ближайшее время. Между тем американский президент пригрозил Китаю новым повышением пошлин в случае очередного провала сделки.

«Для еврозоны очень важно наличие оптимизма потребителей как в США, так и в Китае. Пока существуют серьёзные торговые разногласия, это влияет на спрос на европейские товары и услуги», — подчеркнул Александр Абрамов.

Отметим, что заметнее всего ослабление деловой активности в еврозоне сказалось на крупнейшей экономике региона — Германии. По итогам ноября PMI немецкой сферы услуг обновил трёхлетний минимум и впервые с октября 2016 года снизился до 51,3 пунктов. Промышленный индикатор страны незначительно вырос, но всё ещё находится ниже 50 пунктов — на уровне 43,8 пункта.

Наблюдаемая динамика уже сказалась на темпах роста ВВП Германии. Так, в III квартале 2019 года немецкая экономика выросла лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответствующие данные приводит Федеральное статистическое бюро страны.

Как рассказал в беседе с RT аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов, рост ВВП Германии может дополнительно замедлиться в ближайшие месяцы. Более того, другие страны еврозоны вовсе рискуют столкнуться с рецессией в 2020 году.