Долговой капкан: как закредитованность населения может повлиять на экономику Канады

Канадцы накопили самые большие долги среди населения крупнейших развитых государств. Жители страны задолжали по кредитам в среднем более $1 трлн. Эксперты опасаются, что такая ситуация может спровоцировать снижение уровня потребления и привести к замедлению темпов роста экономики. Власти уже отмечают сокращение спроса на недвижимость, автомобили и туристические поездки.

Отношение долга домохозяйств Канады к их чистому доходу в четвёртом квартале 2018 года выросло до 178,5%, согласно данным Статистической службы Канады (Statistics Canada). Иными словами, на каждый полученный семьёй канадский доллар в среднем приходится 1,79 доллара долга по кредитам. В третьем квартале 2018 года соотношение займов и доходов равнялось 177,5%, во втором — 177,4%.

По данным статистической службы, общая кредитная задолженность семей в Канаде в конце прошлого года достигла 2,21 трлн канадских долларов ($1,64 трлн). При этом долги по ипотеке составили 1,44 трлн канадских долларов, потребительские и другие кредиты — 769,4 млрд.

По уровню долговой нагрузки населения Канада занимает первое место среди стран G7. Такие данные приводятся в исследовании канадского Института Фрейзера.

Опрошенные RT эксперты отмечают, что закредитованность канадских семей может в итоге привести к снижению внутреннего потребления в стране.

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«Высокая долговая нагрузка может вызывать снижение спроса домохозяйств на различные товары и услуги. Падение спроса, в свою очередь, сказывается на наличии предложения на рынке. Если потребители меньше покупают, то производители не могут выпускать товары в прежнем объёме: их просто не будут полностью раскупать», — пояснила в беседе с RT заместитель декана факультета рыночных технологий РАНХиГС Юлия Игнатьева.

По данным Статистической службы Канады, потребительские расходы домохозяйств в прошлом году замедлили рост до 2,1% после 3,6% в 2017-м.

Власти страны обеспокоены замедлением спроса населения. Ранее заместитель управляющего Банком Канады Линн Паттерсон обратила внимание на замедление роста продажи домов и увеличение цен на недвижимость. По словам Паттерсон, снизились расходы на товары и услуги не первой необходимости — автомобили или поездки в отпуск. Канадцы также стали реже обращаться за получением потребительских и ипотечных кредитов.

По данным статистической службы, в прошлом году продажи домов и квартир в Канаде сократились на 14,7%. Кроме того, впервые за всю историю наблюдений в стране зафиксировано снижение цен на жильё.

Генеральный директор Araknos Investment Managers Роберто д'Амброзио в беседе с RT предположил, что задолженность канадских домохозяйств и снижение потребления могут усилить и без того наметившееся замедление экономики страны.

«Сильнее всего такая ситуация может повлиять на строительную отрасль и сферу недвижимости, где возможен рост просроченных кредитов, а также на автомобилестроение и электронику», — считает Роберто д'Амброзио.

В 2018 году рост канадской экономики замедлился до 1,8% по сравнению с 3% в 2017-м, сообщает статистическая служба страны. Снижение произошло по всем входящим в ВВП показателям, за исключением экспорта.

Главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров утверждает, что для ускорения роста ВВП Канады необходимы оживление рынка недвижимости и успешный исход торговых переговоров Китая и США.

Роберто д'Амброзио прогнозирует слабый рост канадской экономики в 2019 году на уровне менее 1,5% ВВП из-за внутренних проблем и общего замедления мировой экономики.

«Снижение роста экономики Канады ведёт к сокращению уровня доходов населения, что сказывается на возможности брать новые кредиты и стабильности выплат по уже существующим долгам», — напомнил д'Амброзио.

Reuters

Кредитная лихорадка

Канадцы не всегда были большими должниками. В 1990 году уровень задолженности семей составлял 90%, отмечают в Институте Фрейзера.

Специалисты института полагают, что рост обращений за кредитами спровоцировала политика Банка Канады, который последовательно снижал свою ставку. В результате с 1990 по 2017 год она упала с 13% до 0,5% годовых. Вместе со ставкой подешевели заимствования, чем и воспользовались канадцы.

Однако в июле 2017 года Банк Канады вновь стал повышать ставку и довёл её уровень до 1,75% годовых.

Юлия Игнатьева подчеркнула, что для Канады повышение ставки от 0,5% до 1,75% менее чем за два года — слишком быстрые изменения. Рост ставки провоцирует подорожание кредитов и может затруднить получение новых займов не только семьям, но и компаниям.

«Власти могут сделать деньги дорогими, чтобы люди меньше обращались за кредитами, но невозможно поднять стоимость займов только для домохозяйств, поскольку одновременно дорожают кредиты и для компаний. В результате замедляется развитие промышленности и экономики», — подчеркнула Игнатьева.

Банковский риск

По данным Статистической службы Канады, в четвёртом квартале 2018 года расходы канадских семей на выплату кредитов поднялись до 14,9% от чистого дохода.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Тихонова подчеркнула, что для западной страны это довольно большие затраты на обслуживание долга. По словам эксперта, приемлемый уровень, который домохозяйства в состоянии потянуть без серьёзных последствий, составляет 10%.

Некоторым жителям Канады приходится платить ещё больше. Уровень задолженности в 178,5% — среднее значение по стране. Как сообщил в прошлом году глава Банка Канады Стивен Полоз, у 8% жителей отношение долга к чистому доходу семьи достигло 350% и выше.

«Такой высокий уровень долга — большой риск для домохозяйств. Задолженность сокращает возможность семей справиться с неблагоприятной ситуацией, например с потерей работы, проблемами со здоровьем, которые могут привести к снижению доходов», — предупреждает Роберто д'Амброзио.

Долги по кредитам имеют 74% канадцев, при этом четверть граждан считают свою задолженность непосильной. Об этом свидетельствуют данные опроса BDO Canada Limited.

globallookpress.com

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Бюро кредитных историй Equifax Canada зафиксировало рост просроченной задолженности по ипотеке в четвёртом квартале 2018 года до 0,18% и по неипотечным кредитам — до 1,07%. До этого в течение двух кварталов наблюдалось значительное увеличение числа личных банкротств.

Эксперты не исключают, что задолженность канадцев может создать сложности для банковской системы страны. Особенно это касается жилищных кредитов.

«В зоне риска — долги по ипотеке, потому что они могут повлиять на банковский сектор, экономику в целом, а также иметь крайне негативные последствия для жизни людей. Если долг станет неподъёмным, его просто не будут выплачивать. Последствия могут быть тяжёлыми и привести к полномасштабному финансовому кризису», — заключил Роберто д'Амброзио.