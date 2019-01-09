Рабочий настрой: что происходит на финансовом рынке России после январских праздников

В среду, 9 января, российская валюта незначительно слабеет после укрепления на торгах в начале месяца. Всего за первую торговую неделю 2019 года курс евро опустился с 80 до 77 рублей, а курс доллара — с 71 до 70 рублей. Поддержку нацвалюте оказывает резкий рост цен на нефть, а также растущий интерес инвесторов к рисковым активам. По словам экспертов, определённое давление на рубль оказывают ожидаемое возобновление покупок валюты Центробанком, а также санкционная риторика Запада. Неопределённость вокруг ограничений США против компаний Олега Дерипаски негативно сказывается и на фондовом рынке России. При этом, по прогнозу аналитиков, биржевые индексы страны продолжат умеренный рост до конца января.

В среду, 9 января, российская валюта незначительно слабеет в ходе торгов на Московской бирже. В середине дня курс доллара США рос на 0,2% — до 70 рублей, а курс евро — на 0,2%, до 76,7 рубля.

После завершения праздничных выходных Центробанк снизил официальный курс доллара на 10 января на 2,39 рубля — до 67,07 рубля. В свою очередь официальный курс евро был снижен на 2,55 рубля — до 76,9 рубля.

В целом с начала января рубль — после ослабления предыдущих дней — сумел заметно укрепиться по отношению к американской и европейской валютам. Напомним, 29 декабря курс евро впервые с сентября превысил 80 рублей. При этом 3 января в начале торгов курс доллара вырос до 71,45 рубля. Ранее аналогичное значение можно было наблюдать ещё в марте 2016 года.

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Постепенное восстановление позиций рубля в последние дни эксперты во многом объясняют стремительным ростом нефтяных цен. За первую торговую неделю 2019 года баррель сырья эталонной марки Brent подорожал сразу более чем на $6 и впервые с середины декабря торгуется вблизи отметки $60. Об этом свидетельствуют данные Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE.

Как объяснила в беседе с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, рост нефтяных цен связан с оптимизмом инвесторов по поводу возможного урегулирования тарифного конфликта США и КНР. Напомним, в начале декабря на саммите G20 страны договорились о перемирии и объявили о намерении за 90 дней заключить сделку. Двусторонние переговоры стартовали 7 января в Пекине. По информации источников Bloomberg, Дональд Трамп рассчитывает как можно скорее завершить торговую войну.

Наблюдаемый рост стоимости углеводородов эксперты также связывают с позитивной статистикой в США. Согласно отчёту Американского института нефти (API), в период с 4 по 9 января запасы сырья в Штатах сократились на 6,27 млн баррелей. Как ранее сообщили опрошенные RT аналитики, дополнительным драйвером для удорожания нефти в ближайшее время должно стать сокращение добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в день.

В беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович подчеркнул, что поддержку российской валюте оказывает и общий наметившийся позитив на развивающихся рынках после заявлений главы ФРС. В пятницу, 4 января, руководитель американского Федрезерва Джером Пауэлл дал инвесторам сигнал о возможной паузе в повышении ставок. По его словам, в 2019 году регулятор проявит терпение и будет сохранять гибкость в определении своей монетарной политики в зависимости от рыночных условий. Об этом Пауэлл заявил в ходе ежегодного заседания Американской экономической ассоциации в Атланте.

По словам аналитиков, предполагаемая пауза в повышении базовой ставки ФРС побудила инвесторов больше вкладывать в рисковые активы. В результате, одновременно с ростом мировых цен на нефть, рубль начал укрепляться в первые дни торгов 2019 года.

Reuters

Впрочем, как объяснил Покатович, определённое давление на рубль оказывает ожидаемое возобновление покупок валюты Центробанком для Минфина в рамках бюджетного правила. Напомним, в сентябре 2018 года ЦБ временно приостановил эти операции и намерен вернуться к ним уже 15 января.

«Некоторое ослабление рубля в среду, по нашим оценкам, происходит в диапазоне внутридневных колебаний и отчасти может быть вызвано с ожиданиями инвесторов возвращения ЦБ на рынок с покупками валюты. В свою очередь, мы считаем, что возвращение регулятора к покупкам валюты будет происходить плавно и не окажет масштабного ослабляющего эффекта на курс национальной валюты», — пояснил Покатович.

Согласно оценке Сосновой, кратковременный положительный эффект на рубль оказала и новость о блокировании демократами в США законопроекта о санкциях против Ирана, Сирии и России. По сообщению Bloomberg, сенаторы от Демократической партии заявили о своём нежелании голосовать за рассмотрение документов, не связанных с преодолением шатдауна — приостановкой работы американского правительства.

Вместе с тем, по мнению Сосновой, позиция Вашингтона в отношении Москвы по-прежнему остаётся неизменной, и инвесторы всё ещё опасаются введения ограничений против российского госдолга и банковского сектора. Этот фактор, в свою очередь, также оказывает определённое давление на рубль.

«По нашим оценкам, при стабилизации нефтяных цен вблизи $60 за баррель, умеренно-позитивном новостном фоне по американо-китайским торговым переговорам, а также ограниченном санкционном давлении на Россию со стороны запада, курс доллара до конца января может формироваться в диапазоне 65,8—68,7 рубля, а курс евро — 74,7—78,2 рубля», — прогнозирует Покатович.

Аппетит к риску

Как отмечают опрошенные RT эксперты, положительная динамика цен на нефть и возросший интерес мировых инвесторов к рисковым активам позитивно сказались и на российском фондовом рынке. В ходе торгов 9 января индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,8% и достигли максимальных значений за месяц — 2410 пунктов и 1132 пункта соответственно.

Основными лидерами роста во второй половине дня стали акции «Юнипро» (2,34%), «РуссНефти» (2,23%), НЛМК (2%), Сбербанка (1,85%) и ММК (1,76%).

Вместе с тем, по словам Покатовича, более серьёзному укреплению российских фондовых котировок препятствуют новые санкционные риски. Так, члены палаты представителей конгресса США обратились к американскому Минфину с просьбой отложить снятие санкций с компаний Олега Дерипаски: РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго». Соответствующая резолюция представлена на сайте конгресса. В результате на открытии торгов бумаги РУСАЛа и En+ подешевели на 3,4% и 5,8% соответственно.

Напомним, что 19 декабря департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщил, что в течение 30 дней снимет санкции с компаний Олега Дерипаски: РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго». Бизнесмену пришлось пойти на уступки. Согласно документу OFAC, доля предпринимателя в En+ снизится примерно с 70% до 44,95% без возможности увеличения в будущем. Сам Дерипаска сможет голосовать не более чем за 35% бумаг En+. Кроме того, теперь в совете директоров компаний половину должны составить граждане США и Великобритании. При этом персональные санкции против Дерипаски остались в силе.

По мнению Покатовича, в ближайшее время именно санкционная риторика и глобальный интерес инвесторов к рисковым активам будут определять динамику российского рынка акций. При этом Соснова не исключает умеренного роста фондовых котировок в текущих условиях до конца месяца. На этом фоне, как полагает эксперт, в январе у индекса Мосбиржи есть шанс достигнуть отметки 2500 пунктов.