По пути к инвестору: какие события могут повлиять на рубль в 2019 году

3 января после праздничной паузы возобновляются валютные торги на Московской бирже. Эксперты не исключают, что в начале нового года внешние факторы могут работать против рубля. В первую очередь такой прогноз связан с невысоким уровнем мировых цен на нефть. Однако поддержать нацвалюту могут ослабление санкционной риторики и возобновление интереса инвесторов к ценным бумагам и деньгам стран с развивающейся экономикой. Чего можно ожидать от ситуации на биржевой площадке в 2019 году — в материале RT.

В праздничные дни Московская биржа проведёт три торговые сессии — 3, 4 и 8 января. Особое внимание инвесторов, экспертов и наблюдателей будет приковано к валютному рынку.

По мнению аналитиков, основными факторами, влияющими на движение рубля, останутся западные санкции, динамика цен на нефть, а также интерес международных инвесторов к развивающимся рынкам.

«Первые месяцы нового года могут стать тревожными для рубля, так как на повестку дня вернётся вопрос санкций США против России. Также важный фактор — динамика цен на нефть, которые резко подешевели в предшествующие месяцы. Без восстановления нефтяных котировок российская валюта может оказаться под давлением из-за падения экспортных доходов», — отметил в беседе с RT аналитик EXANTE Виктор Аргонов.

Впрочем, валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров прогнозирует, что уже во втором квартале 2019 года цены на нефть пойдут вверх, что станет положительным моментом для рубля.

«В первом квартале российская валюта будет находиться выше 70 рублей за доллар, в пике мы можем увидеть и 73, и 75 рублей. Во втором квартале ситуация улучшится, и нацвалюта может вернуться к экономически более обоснованным значениям в районе 65 рублей за доллар», — полагает Егоров.

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Напомним, в прогнозе Минэкономразвития ожидается среднегодовой курс доллара в 2019 году на уровне 63,9 рубля.

Поддержка барреля

С наступлением 2019 года заработало соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Страны — экспортёры сырья намереваются за счёт уменьшения предложения на рынке углеводородов спровоцировать рост мировых цен на нефть, которые в конце 2018 года опустились к уровню $50 за баррель.

Страны ОПЕК+ снизят добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2019 года. К примеру, Россия согласилась уменьшить производство на 228 тыс. баррелей. По словам министра энергетики Александра Новака, в январе страна сократит ежесуточную добычу примерно на 50—60 тыс. баррелей.

Финансовый аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Дейнека ожидает, что стоимость сырья вернётся на уровень $60—70 за баррель по мере получения участниками рынка информации о реальном сокращении добычи. Эксперт не исключает, что такая ситуация может сформироваться уже в первом квартале.

«Уже в начале весны уровень исполнения сделки ОПЕК+ может достигнуть 100%. На апрельском заседании пакт может быть продлён до конца года, что снизит опасения инвесторов по поводу баланса спроса и предложения на рынке нефти. В таком случае цены на сырьё во второй половине года могут стабильно закрепиться выше уровня $70 за баррель, тем самым обеспечив рублю надёжную поддержку», — отметил Дейнека.

Эксперт полагает, что курс в первом квартале будет находиться в диапазоне 65,8—69,3 рубля за доллар.

Выбор на бирже

Эксперты напоминают и о внешних вызовах, которые будут влиять на валютный курс в 2019 году. В новом году конгресс США намерен рассмотреть законопроект об антироссийских санкциях, разработанный ещё в августе 2018-го. Документ подразумевает введение ограничений на покупку госдолга России иностранными инвесторами и на операции в долларах для российских госбанков.

Reuters

© Carlos Barria

«Возможно, предполагаемые санкции будут не столь обширны, как опасаются инвесторы. Власти США стремятся не навредить американскому бизнесу, что замедляет процесс ужесточения санкций», — считает Виктор Аргонов.

Сергей Дейнека утверждает, что возможность новых ограничений уже на 50—70% отыграна в валютном курсе.

Ведение санкций против России в 2018 году вызвало отток капитала с российского рынка и привело к ослаблению рубля. Эксперты полагают, что в 2019 году эффект от ухода зарубежных инвесторов будет заметно меньше.

«Думаю, те инвесторы, которые хотели уйти, в большинстве своём это уже сделали. Остальные согласны на приемлемый риск вложения в российские госбумаги, учитывая их высокую доходность. Если возможный запрет США коснётся только нового выпуска госдолга, то часть инвесторов всё равно останутся, тем более что многие эксперты уже поговаривают о возвращении привлекательности ценных бумаг развивающихся рынков», — подчеркнул Александр Егоров.

Директор аналитического департамента компании «ЛОКО-Инвест» Кирилл Тремасов напомнил, что в российских ОФЗ по-прежнему остаётся 25% нерезидентов, так что опасность оттока капитала всё ещё существует. При этом неопределённость с введением санкций пока не позволяет инвесторам активно вкладывать средства в российские бумаги.

Центробанк прогнозирует отток капитала из России в 2019 году на уровне $20 млрд. Об этом ранее заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По итогам прошлого года ЦБ ожидал отток в $54 млрд.

Сергей Дейнека полагает, что движение капиталов в сторону развивающихся рынков или от них в новом году будет зависеть от двух факторов — разрешения торгового спора США и Китая и изменения в монетарной политике мировых центробанков.

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«В первом случае высока вероятность прогресса, который будет означать ощутимый приток капиталов в сектор развивающихся рынков. Что касается монетарной политики регуляторов, то ФРС США уже подаёт сигналы о возможном смягчении будущих шагов. На 2019 год анонсировано два повышения ставки вместо трёх. Смягчение риторики Федерального резерва — это позитивный сигнал для развивающихся рынков», — считает Дейнека.

Меньше долларов

С 15 января Центробанк возобновит покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. В сентябре 2018-го ЦБ временно приостановил эти операции, после чего рубль смог отыграть значительную часть прошлого падения.

Виктор Аргонов считает, что спекулянты начали отыгрывать решение ЦБ ещё с середины декабря, поэтому 15 января значительных колебаний курса российской валюты ожидать не стоит.

Эксперты утверждают, что важным ориентиром для динамики курса нацвалюты остаются макроэкономические показатели.

«Если сохранится положительное сальдо платёжного баланса, то это будет хороший знак для рубля. Как только сохранится прибыль на высоком уровне, зарубежные инвесторы могут вернуться к покупке российских активов. Когда потекут внешние инвестиции, рубль начнёт восстанавливаться», — считает Александр Егоров.

По словам эксперта, стабилизировать курс нацвалюты в новом году также поможет активное использование рубля в международных расчётах.

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что Россия будет снижать долю расчётов в долларах в 2019 году. Глава Минфина при этом подчеркнул, что никаких ограничений на хождение валюты для российских граждан не будет.