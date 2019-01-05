Пятый лишний: стоит ли ожидать перехода на четырёхдневную рабочую неделю по всему миру

Ряд стран и компаний проводят эксперименты с введением четырёхдневной рабочей недели и сокращением рабочего графика. Руководство организаций и государств таким образом пытается повысить эффективность и производительность сотрудников. Впрочем, эксперты отмечают, что ожидать глобального сокращения рабочей недели не стоит. Многие предприниматели и правительства негативно относятся к такой идее, поскольку это осложняет процесс коммуникации между компаниями и создаёт нагрузку на экономику.

В последнее время компании и правительства по всему миру всё чаще тестируют переход на четырёхдневную рабочую неделю. Попытки изменить производственный график эксперты объясняют желанием организаций и государств повысить производительность труда и снизить нагрузку на работающих граждан.

В 2018 году внимание широкой общественности привлекло исследование управляющей компании из Новой Зеландии Perpetual Guardian. В качестве эксперимента руководство организации ввело четырёхдневную рабочую неделю. В течение двух месяцев 240 сотрудников в 16 офисах по всей стране работали на один день меньше, но получали при этом прежний оклад.

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По итогам исследования выяснилось, что доля людей, свободно совмещающих трудовые и семейные обязанности, увеличилась с 54% до 78%. Более того, уровень стресса сотрудников снизился на 7%, а показатель удовлетворённости жизнью вырос на 5%. Такие данные приводит газета The Guardian со ссылкой на новозеландскую компанию. Результаты эксперимента признали успешными, и уже в ноябре Perpetual Guardian официально перешла на четырёхдневку.

Аналогичный рабочий график в середине 2018 года протестировала и немецкая компания по разработке программного обеспечения Planio. Итоги эксперимента также были признаны положительными. Как отметил основатель компании Ян Шульц-Хофен, в результате перехода на 32-часовую рабочую неделю сотрудники стали лучше справляться со своими обязанностями и производительность труда выросла. Заявление приводится на официальном сайте Planio.

«Такую систему можно применять в офисных структурах, так как за счёт повышения продуктивности сотрудников удастся оптимизировать и ускорить рабочий процесс. Руководителям компаний это сократит расходы на коммунальные платежи в офисе, а также затраты на мотивацию сотрудников, которые получат дополнительный выходной, а значит, будут меньше уставать», — объяснил в интервью RT вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Ранее похожие инициативы продвигали и крупные компании международного уровня. Так, например, ещё в 2016-м Amazon запустила пилотный проект для некоторых сотрудников — рабочая неделя была сокращена до 30 часов с сохранением льгот, а зарплата составляла 75% от стандартного оклада. В свою очередь, консалтинговые компании Deloitte и KPMG ввели четрёхдневку с гибким графиком. Персонал по-прежнему должен работать 40 часов в неделю, но может самостоятельно распределять это время.

«Четырёхдневная рабочая неделя прежде всего имеет важное социальное значение. У работника появляется больше времени для отдыха, любимых занятий, спорта и развлечений, а также больше возможностей проводить время с семьёй. Неслучайно именно профсоюзы в XX веке инициировали переход с шестидневной рабочей недели на пятидневную. То же самое произошло и в тех странах, где уже сегодня четырёхдневка стала реальностью», — рассказала в беседе с RT заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

Как отмечает эксперт, на данный момент четырёхдневная рабочая неделя была успешно введена в Швеции, Норвегии, Дании и Нидерландах. Сокращённый рабочий график действует также в Германии, Франции и некоторых других европейских государствах.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2017 году жители Германии отработали в среднем 1356 часов, Дании — 1408, Норвегии — 1419, Нидерландов — 1433, Франции — 1514, Швеции — 1609 часов. Среди развитых стран наибольшее значение показала Южная Корея — 2024 рабочих часа в год, а среди развивающихся — Мексика (2257 часов). В России же этот показатель составил 1980 часов.

Обратная сторона четырёхдневки

Впрочем, как отмечают опрошенные RT эксперты, даже на фоне попыток и успешных примеров ряда компаний по сокращению производственного графика персонала глобальный переход на четырёхдневную рабочую неделю пока не представляется возможным.

По словам Натальи Мильчаковой, большинство предпринимателей в мире в целом негативно относятся к переходу на четырёхдневку. По оценке аналитика, сокращение работы предприятия на один день зачастую может приводить к снижению объёмов выпускаемой продукции и, соответственно, доходов.

Помимо этого, как подчёркивает Павел Сигал, не каждый работник сможет полностью выполнять все свои обязанности за более короткий отрезок времени. Более того, введение четырёхдневки может существенно нарушить взаимодействие сотрудничающих компаний. Так, по словам экспертов, если организация работает пять дней в неделю, а её партнёры — четыре, это может вызывать несостыковки и трудности в коммуникации.

«Сотрудники за четыре дня должны будут сделать то же самое, что и за пять, а значит, возрастёт нагрузка на персонал. При этом партнёрам компании вряд ли понравится, что в течение одного рабочего дня в неделю их телефонные звонки будут уходить в никуда. Во Франции, например, ввели рабочую неделю на 35 часов, но правительство регулярно хочет вернуться к 40-часовой», — добавил в разговоре с RT управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

По мнению Павла Сигала, большинство экономик мира пока не готовы к переходу на четырёхдневную рабочую неделю. Так, производства во многих странах сегодня требуют непрерывной работы, поэтому официальный переход на четырёхдневку станет затруднительным для этих государств и потребует больших расходов.

«В России промышленное производство, например, весьма чувствительно к количеству рабочих дней в месяце. Не стоит забывать, что Россия является чуть ли не мировым лидером по количеству нерабочих праздничных дней. И это, конечно, оказывает определённое давление на экономику», — отметила Наталья Мильчакова.

Впрочем, по словам эксперта, некоторые корпорации действительно могут позволить себе четырёхдневный рабочий график. Так, бизнесмены и топ-менеджеры компаний оценивают короткую рабочую неделю с точки зрения инвестиций в человеческий капитал. Как подчёркивает Мильчакова, после сокращения рабочего времени персонал будет меньше уставать, производительность труда повысится, у работников появятся новые возможности для совершенствования и обучения технологиям.