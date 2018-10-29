Два дня на решение: Дмитрий Медведев поручил до 31 октября провести консультации с нефтяниками по ценам на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал два дня Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку на консультации с нефтяниками по ценам на бензин. Кроме того, министерство и ФАС до 31 октября намерены предложить новые меры по стимулированию компаний для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктов. Совместно с другими механизмами, которые может использовать правительство, эти решения должны не допустить очередного повышения стоимости топлива. В противном случае глава кабмина не исключил возможность введения запретительных экспортных пошлин на нефтепродукты, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Как в дальнейшем могут измениться цены на АЗС — в материале RT.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник, 29 октября, заявил, что, несмотря на принятые меры, в стране в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин, сообщает РИА Новости.

Глава правительства поручил Минэнерго и вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями. Дмитрий Медведев также не исключил возможность введения запретительных экспортных пошлин на нефтепродукты, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

«Либо буквально в ближайшее время придётся подписать решение ввести запретительные пошлины на нефтепродукты и нефть, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — цитирует ТАСС Дмитрия Медведева.

Кроме того, 29 октября Дмитрий Козак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе представить предложения по новым мерам стимулирования нефтяников для насыщения внутреннего рынка нефтепродуктов. Как сообщает ТАСС, разработка механизмов ведётся совместно с Минфином и Минэкономразвития и должна быть завершена до 31 октября.

Данные предложения рассматриваются в качестве альтернативы другому способу сдерживания цен на топливо, а именно повышению экспортных пошлин на нефтепродукты. В настоящее время правительство имеет право значительно увеличить вывозные пошлины, если стоимость топлива на АЗС начнёт резко расти.

Новые меры предполагают увязать экспорт нефти и нефтепродуктов с обязательствами нефтяных компаний обеспечить необходимые поставки топлива на внутренний рынок.

По словам президента Российского топливного союза Евгения Аркуши, предлагаемые меры касаются идеи правительства ввести лицензирование экспорта. Лицензия будет выдаваться только производителям топлива и должна содержать требование о поставке определённых объёмов бензина и дизеля на внутренний рынок и на биржу.

«Чтобы сдержать розничные цены на топливо, надо сдержать оптовые. Для этого нужно увеличивать объём предложения на внутреннем рынке и объём продаж на бирже. Тогда розничные цены пойдут вниз», — пояснил в беседе с RT Аркуша.

Оптовый рост

Между тем цены на автомобильное топливо, которые оставались стабильными всё лето, в последний месяц демонстрируют небольшой рост. По данным Росстата, за неделю с 15 по 22 октября стоимость бензина в среднем в России выросла на 0,1% и составила 43,39 рубля за литр. С начала месяца он подорожал на 0,4%. Дизель за три недели октября прибавил 0,8% до 44,95 рубля за литр. Всего с начала года цена бензина выросла на 9,3%, дизельного топлива — на 10,9%.

Напомним, подорожание бензина началось в апреле, а уже в мае оно достигло 5,6%, превысив целевой ориентир годовой инфляции Центробанка (4%). Для удержания цен правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3000 и 2000 рублей за тонну соответственно. Кроме того, было отменено плановое повышение акцизов на 700 рублей с 1 июля. Одновременно кабинет министров убедил крупнейшие нефтяные компании зафиксировать стоимость горючего на АЗС на уровне конца мая.

Евгений Аркуша отмечает, что текущие данные Росстата отражают возобновившийся рост цен на независимых АЗС. Нефтяные компании продолжают держать цены на своих заправках на уровне 31 мая, работая себе в убыток.

«Розничные цены идут вверх, потому что сильно выросли оптовые. А те, в свою очередь, растут, потому что убыточная розница заставляет нефтяные компании искать возможность заработка в оптовом звене. Поэтому они поддерживают высокий уровень цен», — пояснил Евгений Аркуша.

Аналитик ГК ФИНАМ Алексей Калачёв считает, что главным фактором движения топливного рынка до конца года будут мировые цены на нефть и валютный курс. Поскольку нефтяные котировки в этом году росли, а рубль слабел, был неизбежен рост цен производителей, а за ним и оптовых цен. Эксперт подчеркнул, что розница, несмотря на конкуренцию и отсутствие роста спроса на бензин и дизель, тоже вынуждена поднимать цены, чтобы сводить концы с концами.

По данным Росстата, в сентябре стоимость бензина у производителей выросла сразу на 10%, а с начала года — на 26,1%. При этом его производство в сентябре сократилось на 11,5% по сравнению с августом и составило 3 млн тонн. Цены производителей на дизельное топливо увеличились на 4,1% в сентябре и на 23,1% с начала января.

Оптовые цены также продолжают расти. Так, с 22 по 26 октября стоимость оптовых партий бензина АИ-92 выросла на 216 рублей за тонну и достигла 50,395 тыс. рублей. Стоимость АИ-95 прибавила 201 рубль за тонну — до 56,423 тыс. рублей. Об этом сообщает «Прайм». Средневзвешенная оптовая цена на дизельное топливо всех видов (летнее, межсезонное и зимнее) повысилась на 223 рубля — до 53,552 тыс. рублей за тонну.

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Ранее доходы от продажи топлива на внутреннем рынке заметно отставали от поставок за рубеж, что стимулировало нефтяные компании отправлять его преимущественно на экспорт. В настоящее время эта разница заметно сократилась. По словам Евгения Аркуши, оптовые цены на 95-й бензин на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже уже сравнялись со стоимостью экспорта. По АИ-92 и дизельному топливу зарубежные поставки остаются выгоднее, но существенно ниже, чем было раньше.

«Рост оптовых цен по бензину может остановиться, но по дизелю он, к сожалению, продолжается. Особенно высоко поднялась стоимость зимнего дизельного топлива», — уточнил Аркуша.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова считает, что до конца года цены на бензин и дизель будут расти, но без резких скачков.

Официальные лица также прогнозируют сдержанное увеличение стоимости топлива. Так, ранее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что цены на бензин в 2019 году будут расти в пределах инфляции — не более 4—5%. По его словам, Минэнерго ожидает улучшения ситуации на внутреннем рынке топлива на фоне принимаемых мер правительства.

Дополнительное предложение

Ранее Минэнерго согласилось на предложение ФАС увеличить обязательные нормативы продаж бензина на бирже для нефтяных компаний с 10% до 15%, дизельного топлива — с 5% до 7,5%. Как сообщил 26 октября начальник управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрий Махонин, изменения вступят в силу уже в этом году.

«Увеличение объёмов продажи на бирже должно помочь сдержать оптовые цены, которые ориентируются на биржевые котировки. Но влияние биржи ограниченно — поставщики всё равно будут стремиться к паритету с внешними рынками», — считает Алексей Калачёв.

Евгений Аркуша не исключает, что данное решение поможет затормозить рост оптовых цен. Но в случае снижения объёмов производства поставки на внутренний рынок тоже сократятся.

«В этом году производство бензина и поставки на внутренний рынок ниже, чем в 2017 году. Хотя по итогам июньского совещания у Дмитрия Козака они должны были увеличиться на 3% по отношению к прошлому году», — отметил эксперт.

Сдерживающий манёвр

С 1 января 2019 года акцизы на бензин в России должны вырасти с 8,213 тыс. до 12,374 тыс. рублей за тонну, а на дизельное топливо — с 5,665 тыс. до 8,541 тыс. рублей за тонну. Ранее в Счётной палате заявили, что это может привести к резкому росту розничных цен на топливо.

При этом замминистра финансов Илья Трунин заявил, что отказ от повышения акцизов на нефтепродукты невозможен. По его словам, большая часть этого акциза направляется в региональные бюджеты и в случае его снижения придётся придумывать альтернативные механизмы наполнения дорожных фондов российских регионов. Трунин отметил, что Минфин видит необходимость выработки новых механизмов, которые будут нивелировать рост акцизов для нефтяников.

В 2019 году заработает пакет законов о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли. Он предусматривает последовательное снижение экспортной пошлины на нефть с нынешних 30% до 0% со следующего года. Одновременно в течение трёх лет будет повышаться НДПИ на нефть.

В рамках манёвра предусмотрено введение двух механизмов компенсации возможного роста внутренних цен на нефтепродукты. Речь идёт об обратном акцизе на нефть, поставляемую на российские НПЗ, а также о дополнительном демпфирующем акцизе, который будет учитывать выгодность экспорта нефтепродуктов.

Алексей Калачёв отмечает, что механизм возвратного акциза способен вдвое замедлить рост внутренних оптовых цен относительно внешнего рынка. По его словам, не допустить рост цен может лишь пересмотр ставок акцизов на моторные топлива, которые установлены на 2019 год.

«Рост ставок акциза был оправдан, когда на фоне падения нефти падали нефтегазовые доходы бюджета. Но теперь, когда доходы растут, когда бюджет профицитный, в этом просто нет необходимости», — утверждает Калачёв.