Смена тренда: с чем связано максимальное с начала месяца укрепление рубля к доллару США

В конце рабочей недели курс доллара США впервые с начала октября опустился ниже 66 рублей. Аналитики объясняют такую динамику разворотом внешних негативных трендов. На фоне двухдневного падения биржевых индексов Соединённых Штатов прекратился обвал мирового фондового рынка. Резкое снижение цен на нефть сменилось ростом котировок, а нацвалюта США — после недавнего укрепления — просела до двухнедельного минимума. Одновременно с удорожанием рубля происходит восстановление стоимости акций российских компаний. Что может ожидать нацвалюту и рыночные индексы в ближайшее время — в материале RT.

В пятницу, 12 октября, торги на Московской бирже демонстрируют укрепление российской валюты. Рост стартовал ещё накануне и происходит после заметной просадки последних дней. Так, курс доллара США впервые с 3 октября опустился ниже 66 рублей, евро также снижался (на 0,5%) — до 76,4 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 13 октября составил 65,97 рублей за доллар и 76,50 рублей за евро.

Напомним, с начала месяца курс доллара с отметки 64,90 рубля вырастал до диапазона 66—67 рублей. По мнению опрошенных RT аналитиков, одной из главных причин негативной динамики стало резкое снижение цен на нефть. Так, в период с 4 по 11 октября энергосырьё эталонной марки Brent подешевело с рекордных $86 до $80 за баррель.

Впрочем, уже на торгах 12 октября нефтяные котировки вновь перешли к росту и поддержали российскую валюту. Как следует из данных Лондонской товарно-сырьевой биржи ICE, баррель Brent подорожал на 1% и превысил отметку $81.

Кроме того, ослабление рубля в последние дни было также связано с укреплением доллара на мировом рынке. Об этом рассказал RT заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин. По его словам, американская валюта дорожала на фоне рекордного роста доходности госбумаг Штатов. Для казначейских облигаций со сроком погашения 10 лет показатель (впервые с 2011 года) превысил 3,17%. На этом фоне инвесторы несколько утратили интерес к рисковым активам и начали выводить из них свои средства. В результате, этот процесс негативно отразился на валютах развивающихся государств.

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Вместе с тем, уже в пятницу доллар подешевел на мировом рынке до двухнедельного минимума к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Соответствующий индекс DXY впервые с конца сентября опустился ниже 95 пунктов. Данные приводит MarketWatch.

Такая долларовая динамика поспособствовала укреплению нацвалют развивающихся государств, в том числе и рубля. Андрей Люшин связывает слабость доллара с критикой Дональда Трампа в адрес действий ФРС США. 10 октября глава Белого дома обвинил Федрезерв в слишком жёсткой политике повышения ставок. На этом фоне у инвесторов появились сомнения в отношении дальнейших решений регулятора.

Более того, по словам Люшина, глобальная просадка доллара также связана со слабой статистикой по инфляции в США. Как следует из данных министерства труда Штатов, в сентябре потребительские цены выросли лишь на 2,3%, против 2,7% в августе. Ранее аналитики прогнозировали сентябрьский рост инфляции в размере 2,4%. Замедление инфляционного ускорения означает, что американская экономика пока не находится в зоне перегрева. Таким образом, у Федрезерва нет причин для стремительного повышения ставок. Этот сигнал, в свою очередь, стал причиной коррекции курса доллара в мире.

Внешнее влияние

Наряду с ростом мировых цен на нефть и ослаблением нацвалюты США эксперты отмечают и другие возможные факторы рублёвого укрепления. Так, аналитик ГК Forex Club Дмитрий Лемаев объясняет удорожание российской валюты возможным появлением на внутреннем рынке крупного инвестора.

«На самом деле, рубль укрепляется уже не первый день. Причём, например, вчера он рос, несмотря на падение цен на нефть и распродажи на мировых торговых площадках. Вероятно, на внутренний валютный рынок зашёл какой-то крупный игрок, который своими действиями поддержал курс.

В пятницу же укрепление рубля имеет достаточно очевидные причины, так как нефть растёт в цене и корректируются мировые фондовые индексы, а за ними и российский рынок акций», — отметил эксперт.

В четверг, 11 октября мировой фондовый рынок пережил мощную встряску. Вслед за падением американских биржевых индексов начали резко дешеветь азиатские, европейские и российские акции. Впрочем, уже 12 октября глобальный обвал прекратился, несмотря на сохранение негатива в США.

Сотрудники в офисе московской биржи ММВБ-РТС

РИА Новости

© Владимир Астапкович

После падения накануне индекс Мосбиржи растёт на 1,5% — до 2401 пунктов, а индекс РТС — на 1,95%, до 1146 пунктов. Инвесторы прекратили панику и на азиатских площадках. По итогам закрытия пятничных торгов японский индекс Nikkei оттолкнулся от своего месячного минимума и вырос на 0,46% — до 22 694 пунктов. Одновременно гонконгский индекс Hang Seng прибавил сразу 2,12% и укрепился до 25 801 пунктов, а индикатор Шанхайской фондовой биржи SSE Composite восстановился на 0,91% после рекордного обвала днём ранее и достиг 2606 пунктов.

Аналогичную картину можно наблюдать и в Европе. Так, в начале торгов немецкий индекс DAX рос на 1,05% — до 11 661 пункта, французский CAC 40 — 0,92%, до 5152 пунктов, английский FTSE 100 — на 0,54%, до 7044 пунктов.

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«Рынки Европы, Азии и России начали расти в силу технических факторов. На площадках просто началась коррекция после существенных распродаж предыдущих дней. Кроме того, несмотря на то, что нефть за последние дни достаточно сильно упала в цене, она всё же находится на относительно высоких уровнях, что поддерживает российский рынок акций», — добавил Дмитрий Лемаев.

Тем не менее, по словам эксперта, в ближайшее время рубль и российский фондовый рынок будут оставаться под давлением внешних факторов. На этом фоне аналитик прогнозирует курс доллара до конца октября в диапазоне 66,50—67,50 рублей, а курс евро вблизи 77—77,50 рублей. Индекс Мосбиржи при этом будет находиться в коридоре 2250—2350 пунктов, а индекс РТС — на уровне 1050—1100 пунктов.

Отметим, согласно заявлению главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, сегодня российскому рынку по большей части стоит рассчитывать на внутренние факторы роста, поскольку внешние вряд ли помогут в дальнейшем развитии. Об этом министр рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вряд ли стоит ожидать, что поддержка будет приходить извне. Если позитив на российском рынке и появится, то он будет связан только с тем, как мы успешно будем развиваться внутри страны», — отметил Орешкин.