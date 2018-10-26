Стабильный уровень: Центробанк сохранил ключевую ставку без изменений

В пятницу, 26 октября, Центробанк по итогам заседания совета директоров оставил неизменной ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. При этом ранее — на сентябрьской встрече — топ-менеджмент регулятора повысил её на 0,25 процентного пункта впервые с декабря 2014 года. В официальном комментарии ЦБ отмечается, что с того момента ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, а курс рубля стал устойчивее. Впрочем, в Банке России по-прежнему подчёркивают сохранение проинфляционных рисков.

В пятницу, 26 октября, совет директоров Банка России оставил без изменения ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Причиной такого решения стала стабилизация ситуации на внутреннем финансовом рынке. Об этом сообщается в официальном заявлении ЦБ.

Как отмечают в регуляторе, стабилизация рынка и снижение курсовой волатильности произошли во второй половине сентября и октябре этого года. Такая ситуация стала возможной благодаря повышению ключевой ставки месяцем ранее и приостановке закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила до конца 2018 года.

Вместе с тем в Центробанке подчеркнули и сохранение проинфляционных рисков. Так, по оценке регулятора, годовая инфляция возвращается к 4%. В сентябре темпы роста потребительских цен составили 3,4% (3,5% на 22 октября). При этом в прошлом месяце основным драйвером роста стало увеличение до 2,5% стоимости продовольственных товаров.

Банк России оставил без изменений свой прогноз роста потребительских цен к концу 2018 года до 3,8—4,2%. В первой половине следующего года инфляция может выйти на максимальный уровень и к концу 2019 года составить 5—5,5%. К 4%-ному показателю темпы роста потребительских цен могут вернуться в первой половине 2020 года, когда эффекты от повышения НДС будут исчерпаны.

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Любопытно, что ещё до начала прошлого заседания совета директоров ЦБ (14 сентября) в экспертном сообществе стартовала заочная дискуссия о возможном повышении ключевой ставки. Однако в этом месяце большинство экспертов ожидали, что она будет сохранена на прежнем уровне.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова отметила, что основным мотивом к повышению в сентябре была не столько растущая инфляция, сколько ослабление рубля. После того как Банк России повысил ставку и отказался от покупки валюты в рамках бюджетного правила, падение нацвалюты прекратилось.

«Сейчас нет факторов для повышения ставки, как и для её снижения, потому что внешняя ситуация пока остаётся нестабильной. Кроме того, ожидается, что в следующем году рост инфляции ускорится, поскольку произойдёт повышение НДС. Так что аргументов для смягчения монетарной политики у ЦБ пока нет», — отметила в беседе с RT Мильчакова.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявляла, что снижение ключевой ставки маловероятно и многие факторы говорят в пользу её неизменности.

По словам заведующего кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константина Корищенко, предыдущее повышение носило превентивный характер — упреждало негативные процессы, которые могли бы случиться в будущем.

«В настоящее время российская экономика чувствует себя удовлетворительно. Снижается и политическая напряжённость, учитывая недавнее заявление помощника Трампа, что США пока не приняли решение относительно введения новых санкций против России. Вместе это говорит о том, что уровень риска не вырос, и поднимать ставку в таких обстоятельствах было бы нецелесообразно. Предпосылок для её снижения также нет, поскольку ситуация ещё недостаточно стабилизировалась. Поэтому логично было оставить ключевую ставку на прежнем уровне», — подчеркнул RT Корищенко.

Сдержанная реакция

Индекс Московской биржи в первой половине дня 26 октября терял более 1,8% и опустился ниже уровня 2300 пунктов. Сразу после объявления ЦБ о своём решении индикатор немного отыграл падение.

На валютном рынке в середине дня курс рубля к доллару и евро незначительно снижался относительно уровня открытия торгов.

«В принципе, рынок не должен отреагировать на сохранение ставки, хотя рубль порой ведёт себя парадоксально. Обычно на повышение ключевой ставки национальная валюта должна реагировать укреплением, а на понижение — падением. Но в прошлом году мы наблюдали, как ЦБ понижал процентную ставку — и рубль почти всё время реагировал ростом», — напомнила Наталья Мильчакова.

РИА Новости

По словам Константина Корищенко, участники рынка были убеждены, что ключевая ставка ЦБ не изменится.

«Теперь участники фондового и валютного рынков смогут обратить больше внимания на другие факторы — изменение мировых цен на нефть или развитие ситуации с выборами в США. Ведь итоги выборов отразятся на раскладах в американском парламенте, а это, в свою очередь, может повлиять на введение новых санкций — например, в отношении российских банков», — считает Корищенко.

По словам эксперта, сохранение ставки благоприятнее для рынка и российской экономики, поскольку её высокий уровень, как правило, сдерживает приток инвестиций и экономическую активность.

Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 14 декабря, где также будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки.

Наталья Мильчакова отмечает, что при принятии решения Банк России как и прежде будет руководствоваться показателями инфляции.

«Думаю, что повышение ставки в принципе возможно, но не раньше следующего года. В этом году каких-либо негативных факторов не ожидается, если только конгресс США не примет закон о распространении санкций на российский госдолг. Но я считаю, что вероятность этого очень мала. По нашему базовому сценарию принятия закона в его самой жёсткой форме не произойдёт, значит, ставку в этом году, скорее всего, не повысят», — заключила Наталья Мильчакова.