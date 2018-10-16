Динамичный курс: почему JPMorgan назвал рубль самой устойчивой валютой развивающихся стран

Курс рубля в ближайшие несколько месяцев будет показывать более позитивную динамику по сравнению с валютами других развивающихся стран. Такой прогноз обнародовал 16 октября американский финансовый холдинг JPMorgan Chase & Co. Западные аналитики ожидают, что стоимость российской валюты до конца марта 2019 года останется на текущем уровне — 65,50 рубля за доллар США. В то же время денежные единицы сходных рынков — Турции и ЮАР — потеряют 30% и 8% соответственно. Почему зарубежные эксперты уверены в укреплении нацвалюты России — в материале RT.

Курс рубля в ближайшие месяцы будет демонстрировать опережающую динамику по сравнению с валютами сходных развивающихся рынков, таких как Турция и ЮАР. Об этом говорится в обзоре инвестиционного банка JPMorgan Chase & Co., который приводит Bloomberg.

Американские аналитики полагают, что российская валюта сохранит устойчивость до конца марта 2019 года, оставшись вблизи текущего уровня — 65,50 рубля за доллар США. При этом эксперты прогнозируют снижение курса турецкой лиры на 30% — до 7,5 за доллар и южноафриканского рэнда на 8% — до 15,5 за доллар.

В настоящее время турецкая валюта торгуется вблизи 5,8 лиры за доллар. С начала года её курс упал более чем на 40%. Южноафриканский рэнд последовательно снижается в цене с марта 2018 года, потеряв за этот период более 20% к доллару.

По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, масштабные движения в секторе развивающихся рынков в первую очередь вызваны ужесточением политики ФРС США и соответствующим ростом доходности американских казначейских облигаций. Следствием этого стал массовый отток капитала из развивающихся стран.

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик отмечает, что динамика валют и фондовых индексов развивающихся рынков зачастую взаимосвязаны. Дело в том, что крупные институциональные инвесторы рассматривают их как один класс активов.

«Ключевое различие трёх стран — это макроэкономическая ситуация, которая более благоприятна в России. У нашей страны есть накопленные резервы, низкий уровень инфляции и, что самое главное, низкий уровень государственного долга. У других крупнейших развивающихся рынков существуют ярко выраженные макроэкономические дисбалансы. У Турции, например, это высокая инфляция», — пояснил в разговоре с RT Ярослав Лисоволик.

По словам Лисоволика, другой важный фактор, играющий в пользу России, связан с высоким уровнем мировых цен на нефть, что положительно сказывается на состоянии российской экономики и поддерживает курс рубля. Турция, напротив, больше теряет от роста цен на нефть, потому что является нетто-импортёром энергоресурсов.

Как отмечает аналитик Forex Club Михаил Рытик, для южноафриканского рэнда негативный момент — рискованная программа роста экономики, объявленная властями страны. Она предполагает возможность отъёма земли у белых фермеров без компенсации. Эксперт считает, что если данное решение будет принято, то это заметно ухудшит отношение иностранных инвесторов к южноафриканским активам. В таком случае ЮАР рискует повторить судьбу Зимбабве, где подобное решение привело к экономическому краху страны.

«В целом ЮАР испытывает большие проблемы с экспортом сырья, с состоянием транспортной инфраструктуры, а также энергетикой. В стране наблюдается дефицит бюджета, а центробанк государства занимает достаточно жёсткую позицию и отказывается повышать ставку, несмотря на существенное ослабление рэнда с начала года», — отметил в разговоре с RT Михаил Рытик.

По словам эксперта, преимущество рубля заключается в экономической ситуации, которая гораздо стабильнее, чем в Турции и ЮАР. Напомним, ранее МВФ повысил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,8%, при этом ухудшив этот показатель по мировой экономике, а также экономикам США и еврозоны.

Нефтяной фактор

Во вторник, 16 октября, российская валюта показывала небольшой рост, торгуясь в районе 65,50 рубля за доллар. В сентябре курс рубля достигал минимального значения за два с половиной года (70 рублей за доллар) на фоне санкционного давления со стороны США. Затем последовало укрепление в течение нескольких недель.

Как считают аналитики JPMorgan, росту способствовало увеличение цен на нефть и решение Банка России приостановить до конца года покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

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Цена на нефть марки Brent во вторник торговалась выше $80 за баррель. На этом уровне котировки находятся несколько дней после снижения с максимальных за почти четыре года уровней, когда стоимость барреля превысила $86.

По мнению экспертов американского банка, ещё одним фактором в поддержку рубля станет сокращение числа инвесторов, делающих ставку на ослабление нацвалюты России. Впрочем, как отмечается в обзоре JPMorgan, для российской валюты по-прежнему сохраняются риски, связанные с геополитической неопределённостью.

Опрошенные RT эксперты не исключают приближение курса рубля к оценкам JPMorgan в следующем году.

По оценке Михаила Рытика, решение ЦБ не закупать на внутреннем рынке валюту для нужд Минфина поддержит курс и к концу года он может укрепиться до 63—64 рублей за доллар.

Антон Покатович считает, что российская валюта может завершить 2018 год в диапазоне 65—67 рублей за доллар.

Ярослав Лисоволик ожидает в перспективе сохранение давления на развивающиеся рынки, однако эксперт не прогнозирует проблем для России в этой связи.

«Думаю, что при текущих ценах на нефть у рубля существует потенциал к укреплению ближе к 62—63 рублям за доллар на горизонте до февраля — марта следующего года», — заключил Лисоволик.