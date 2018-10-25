Сырьевое пике: почему цена нефти на мировом рынке опустилась до минимума за полтора месяца

Стоимость нефти марки Brent на торгах в среду, 24 октября, опускалась ниже $76 за баррель. Сырьевые котировки достигли минимума с начала сентября и впервые за последние дни заметно отошли от уровня в $80 за баррель. Одной из главных причин падения стало заявление Саудовской Аравии о возможности быстро увеличить добычу нефти. Эксперты полагают, что дальнейшее движение цен на сырьё будет зависеть от того, пойдёт ли Эр-Рияд по этому пути.

В первой половине дня среды, 24 октября, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель. Затем цена поднялась выше данной отметки, тем не менее оставшись на низком уровне. Накануне стоимость сырья потеряла сразу 4,3%, далеко отойдя от $80 за баррель. Сырьевые котировки достигли минимума с начала сентября этого года и потеряли почти $10 с максимального за четыре года уровня, показанного в октябре.

Основной причиной снижения нефтяных котировок, как отмечают эксперты, стала перспектива возможного увеличения добычи нефти Саудовской Аравией. 23 октября министр энергетики Халид аль-Фалих заявил на конференции в Эр-Рияде, что его страна может увеличить добычу нефти на 1—2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, если потребность в сырье будет продолжать расти, сообщил Reuters.

Министр отметил, что его страна будет внимательно отслеживать возможные перебои в поставках нефти, особенно вследствие вводимых санкций против Ирана. В случае необходимости Саудовская Аравия будет готова удовлетворить потребности мирового рынка в сырье.

Глава государственной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, в свою очередь, отметил, что выход на максимальный уровень добычи в 12 млн баррелей в сутки возможен всего за три месяца.

По словам аналитика по нефтегазовому сектору ИК «Велес Капитал» Александра Сидорова, дополнительные 1—2 млн баррелей в сутки — очень большой и чувствительный объём для мирового рынка нефти. Поэтому заявление саудовских властей ускорило падение нефтяных котировок, которые начали терять в цене ещё на прошлой неделе вслед за общим движением вниз мировых фондовых рынков.

Ещё одним фактором снижения стоимости стал рост запасов сырья в США. Они, по данным Американского института нефти, на прошлой неделе увеличились на 9,9 млн баррелей. Прирост оказался значительно выше прогноза экспертов, ожидавших увеличения на 3,7 млн баррелей.

Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев отмечает, что на заметное и продолжительное снижение стоимости углеводородов повлиял ещё ряд факторов. Среди них улучшение ситуации в Ливии, где существовала возможность снижения экспорта из-за военных конфликтов различных группировок, а также уменьшение рисков тропических ураганов на юго-восточном побережье США.

«Одним из факторов также стало негативное влияние падения фондовых рынков по всему миру. Это может косвенно свидетельствовать о надвигающихся проблемах в мировой экономике и, как следствие, снижении спроса на нефть», — сказал RT Коренев.

Замещение Ирана

В начале октября стоимость нефти марки Brent достигла максимального с ноября 2014 года уровня, поднявшись выше $86 за баррель. Одной из главных причин роста цен стали сообщения о сокращении поставок сырья из Ирана и опасения дальнейшего снижения экспорта из этой страны под влиянием санкций США.

Напомним, Белый дом собирается ввести ряд ограничений в отношении Тегерана, самые серьёзные из которых затронут энергетический сектор республики. Вашингтон намерен полностью отказаться от покупки иранского сырья и призывает к аналогичным шагам другие государства.

Ограничения на экспорт нефти из Ирана должны вступить в силу 4 ноября, однако ещё до наступления этой даты ряд стран уже сократили закупки из этой страны. Как сообщало Reuterts со ссылкой на данные компании Refinitiv Eikon, в первую неделю октября поставки из Ирана сократились до 1,1 млн баррелей в сутки. В апреле этого года, до начала санкционного давления, Иран ежедневно отгружал 2,5 млн баррелей.

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Сидоров считает, что санкции против Ирана продолжают оказывать большое влияние на мировой рынок нефти. Однако свести экспорт сырья из этой страны к нулю, как хотел бы Вашингтон, не получится.

«Достаточно вспомнить ситуацию 2012—2014 годов, когда Иран также находился под санкциями. Тогда экспорт нефти сократился с 2,5 млн до 1 млн баррелей в сутки. Этот 1 млн пришёлся на Индию, Китай и некоторые другие государства. Так и сейчас — найдутся страны, которые будут по-прежнему покупать иранскую нефть, например со скидкой», — сказал в беседе с RT Сидоров.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что при необходимости исчезнувшие с рынка после вступления санкций объёмы нефти Ирана могут заместить Саудовская Аравия и Россия.

«Добыча в Саудовской Аравии на данный момент увеличилась до 10,7 барреля в сутки. К началу ноября она вряд ли сможет нарастить добычу до 12 млн, но к концу года вполне может превысить 11 млн баррелей в стуки. Кроме того, наращивать добычу планирует Россия, это ещё дополнительные объёмы для рынка», — отметила Анна Кокорева.

По данным Росстата, Россия в августе 2018 года добывала 10,91 млн баррелей нефти в сутки. В странах ОПЕК общая суточная добыча в августе превысила 32,56 млн баррелей в сутки.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что добыча нефти в России в октябре этого года увеличилась на 150 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2016 года, от которого отсчитывается соглашение по сокращению добычи ОПЕК+. При этом Россия не планирует увеличивать в ближайшее время добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки, так как это не соответствует планам социально-экономического развития страны, заявил Александр Новак.

Кокорева отмечает, что до конца года участники сделки ОПЕК+ должны прийти к решению, как дальше регулировать рынок. Именно переговоры относительно будущего соглашения окажутся в центре внимания участников рынка в ноябре — декабре этого года. Санкции в отношении Ирана отойдут на второй план.

Независимый рубль

По мнению Александра Сидорова, дальнейшая динамика цен на нефть будет во многом зависеть от действий Саудовской Аравии. Если она нарастит добычу до пика своих мощностей, на рынке образуется избыток сырья и его стоимость пойдёт вниз. Однако эксперт отмечает, что подобный сценарий невыгоден самому Эр-Рияду, который заинтересован в высоких ценах на нефть и поэтому был самым активным в сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

«После произошедшего падения стоимости нефти сложно говорить о возможности её роста до $90 долларов за баррель, но и предпосылок для дальнейшего снижения также нет. Думаю, что ближайший месяц цена на нефть вернётся к $80 за баррель», — считает Александр Сидоров.

Кокорева считает, что в ноябре Brent будет торговаться в диапазоне $69—75 за баррель. При этом снижение котировок до указанных уровней, по её мнению, не отразится серьёзным образом на курсе рубля.

Падение нефтяного рынка в последние дни также не сильно сказалось на курсе российской валюты. Рубль начал эту неделю на отметке 65,5 за доллар и 24 октября торговался чуть ниже этого уровня.

«Последнее время отечественная валюта ведёт себя независимо. Во многом это связано тем, что в течение года она ослабевала больше, чем того заслуживает. Однако, по мере того как рубль будет приближаться к относительно «справедливым» уровням, зависимость от стоимости углеводородов снова станет одним из важнейших факторов, влияющих на динамику курса рубля», — отметил Алексей Коренев.