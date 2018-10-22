Биржевое затухание: почему фондовые индексы Европы опустились почти до двухлетних минимумов

Фондовые рынки Европы в начале новой недели продолжили своё снижение. Они находятся на минимальных уровнях почти за два года. Инвесторы не спешат вкладываться в европейские активы и с начала года забрали из региональных фондов порядка €50 млрд. Главные опасения участников рынка связаны с бюджетными проблемами Италии и сложностями в переговорах по выходу Великобритании из ЕС. Когда ценные бумаги Европы вновь обретут популярность — в материале RT.

Торги на европейских биржах в понедельник, 22 октября, стартовали небольшим повышением основных фондовых индексов, однако во второй половине дня они растеряли полученное преимущество и ушли в минус. Индикатор крупнейших компаний Евросоюза Euro Stoxx 50 показывал снижение на 0,65%, германский DAX терял 0,26%, французский CAC 40 — 0,62%.

В целом индексы европейских фондовых рынков снижаются в течение продолжительного периода. Так, индекс Euro Stoxx 600, отражающий динамику 600 компаний из 17 страны Европы, 15 октября показал минимальное значение почти за два года. Euro Stoxx 50 также находится на минимальной отметке с конца 2016 года.

Схожую динамику демонстрируют и индексы крупнейших государств ЕС. Германский DAX потерял почти 15% с максимального уровня этого года, показанного в конце января, и в настоящее время находится на минимуме с января 2017 года. Итальянский FTSE MIB с мая этого года опустился на 22% до минимального с февраля 2017 года уровня. Самое низкое значение с марта 2018 года показывают французский CAC 40 и британский FTSE 100.

Эксперты отмечают, что в первую очередь на снижении индексов сказываются внутренние проблемы Европы — ситуация вокруг бюджетного дефицита в Италии и условий выхода Великобритании из ЕС.

«К этому прибавились развязанные президентом США Дональдом Трампом торговые войны, негативное влияние которых на экономику еврозоны уже начинает сказываться. Так, Федеральное объединение оптовой и внешней торговли Германии (BGA) недавно ухудшило прогноз роста экспорта страны на текущий год с 5% до 3% и ожидает ещё большего ослабления в следующем году. Дополнительным негативом для европейских рынков акций стала череда «дизельных скандалов» с европейскими автопроизводителями», — сказал в беседе с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

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Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко отмечает, что определённую роль в снижении фондового рынка Европы сыграла политика повышения ставки Федеральной резервной системы США. Это вызвало рост привлекательности государственных облигаций Соединённых Штатов и укрепление доллара. В такой ситуации инвесторы предпочитают перекладывать свои средства в американские ценные бумаги, а в проигрыше оказываются все остальные фондовые рынки, в том числе и Евросоюза.

Между тем европейские инвестиционные фонды, вкладывающие средства в акции, теряют своих инвесторов. По данным Bank of America Merrill Lynch, за пять торговых сессий, вплоть до 17 октября, клиенты фондов вывели из них $4,8 млрд, сообщает Bloomberg. Это максимальные потери за последние полгода. Всего же с начала года инвесторы забрали $50,4 млрд. Для сравнения: региональные фонды Японии, напротив, смогли привлечь порядка $50 млрд. Также значительные средства поступили в фонды, ориентированные на вложения в развивающиеся рынки.

Руководитель отдела инвестиционной политики лондонской компании Barclays Investment Solutions Уильям Хоббс в качестве основных причин для сомнений в европейских ценных бумагах назвал популистский бюджет Италии и кажущуюся тупиковой ситуацию в переговорах по выходу Великобритании из ЕС.

Бюджет преткновения

Правительство Италии 15 октября утвердило проект бюджета на 2019 год. Он предусматривает увеличение дефицита до 2,4% ВВП по сравнению с показателем текущего года — 1,8% ВВП. По словам министра экономики Италии Джованни Триа, дефицит необходим, чтобы помочь подняться замедляющейся экономике Италии.

Размер дефицита бюджета Италии укладывается в нормы Евросоюза, согласно которым данный показатель не должен превышать 3% ВВП. Однако Европейская комиссия рекомендовала Италии сократить дефицит, чтобы снизить уровень государственного долга.

Дело в том, что у Италии самый большой в абсолютном выражении госдолг среди всех государств ЕС. Как отмечается в пояснительной записке к проекту бюджета, его уровень в этом году составит 130,9% ВВП, в 2019 году – 130% ВВП.

Европейская комиссия в официальном письме Риму назвала проект бюджета «беспрецедентным» отклонением от норм европейского регулирования и, как сообщает Reuters, может потребовать его пересмотра, чего никогда раньше в истории Евросоюза не происходило. В ответном письме, обнародованном 22 октября, Джованни Триа сообщил, что правительство не откажется от дефицита в 2,4% ВВП. При этом он заверил, что итальянские власти не допустят превышения указанного параметра.

Финансовые сложности Италии сказываются на инвестиционной привлекательности её активов. По данным Центробанка страны, за первые восемь месяцев этого года иностранные инвесторы сократили свои вложения в итальянские ценные бумаги на €42,8 млрд, выведя €24,9 млрд из государственных облигаций и €12,4 млрд — из банковских облигаций.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отмечает, что вследствие высокого уровня долга к ВВП итальянские облигации теряют в цене. В результате инвесторы начинают выводить средства из этих активов.

«Поскольку Италия — третья экономика Евросоюза, это не может не оказывать влияние на соседние экономики, прежде всего Германию и Францию. И не может не оказывать влияние на фондовые рынки», — сказал RT Оленченко.

Плата за выход

Между тем Лондон и Брюссель никак не могут окончательно согласовать условия выхода Великобритании из Евросоюза, который должен состояться в 2019 году.

Агентство Reuters сообщило, что в понедельник, 22 октября, премьер-министр Тереза Мэй должна проинформировать членов британского парламента, что договор по условиям брексит согласован на 95%. Тем не менее остаются спорные моменты, без разрешения которых невозможно утвердить окончательное соглашение. Самый сложный из них — вопрос пограничного контроля между Северной Ирландией и Ирландией. Ранее Тереза Мэй заявляла, что Лондон не может принять вариант Брюсселя, поскольку это означало бы создание таможенной границы по Ирландскому морю и разрушение целостности Соединенного Королевства.

«Сейчас между двумя государствами нет никаких барьеров, в том числе и таможенного. Но Ирландия — член Евросоюза, поэтому Брюссель настаивает, чтобы граница ЕС прошла между Северной Ирландией и Великобританией. Лондон беспокоится, что это может дать повод для отделения и другим частям Соединенного Королевства, например Шотландии. Британия сопротивляется, а ЕС настаивает, пока эту ситуацию можно называть патовой», — отмечает Владимир Оленченко.

По словам эксперта, окончательные условия соглашения Евросоюза и Великобритании будут иметь большое значение для европейского финансового рынка. Другим важным фактором, по словам эксперта, станет итоговый результат усилий Германии сформировать собственный финансовый центр. В настоящее время ФРГ пытается сгруппировать во Франкфурте-на Майне финансовые учреждения, имеющие европейское значение и ранее действовавшие в Великобритании.

Кравченко считает, что для европейских фондовых рынков лучше, чтобы ситуация с брекситом разрешилась как можно скорее, даже если итоговое соглашение не снимет некоторые риски и возникнут торговые споры. Главное, по словам эксперта, что появится определённость в данном вопросе. Тогда рынки смогут достаточно быстро отыграть весь возможный негатив от сделки по брекситу и сосредоточатся на других темах.

В ожидании брексита

Международный валютный фонд в октябре сократил прогноз роста ВВП еврозоны в 2018 году на 0,2 процентных пункта — до 2%. Прогноз на 2019 год остался неизменным — 1,9%.

Оленченко отмечает, что снижение европейских биржевых индексов также говорит о некотором замедлении развития европейской экономики. Вместе с тем, по словам эксперта, падение фондового рынка для Европы не так критично, как, например, для США, где он является важным источником инвестиций. Европа использует континентальную модель экономики, при которой основные финансы компаниям обеспечивают банковские кредиты.

«В настоящее время инвесторы не проводят никак сделок. Они ожидают 18 ноября, когда состоится саммит ЕС и будет вынесено решение, как быть с брекситом. Тогда и станет ясно, будет ли это цивилизованный выход по договорённости или просто разрыв отношений. Тогда же можно будет ожидать какой-то динамики на европейских фондовых рынках», — сказал Оленченко.

Додонов отмечает, что преимущество корпораций США, во многом обусловленное эффектом от налоговой реформы Трампа, со временем будет сходить на нет, а за европейские компании будет говорить слабый евро. Тем не менее эксперт полагает, что в краткосрочной перспективе настроения инвесторов не станут разворачиваться в пользу европейского рынка акций и основные европейские фондовые индексы завершат этот год вблизи текущих уровней.