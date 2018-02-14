Тучи над Уолл-стрит: почему аналитики не исключают повторения обвала рынка акций США
- Reuters
С начала торговой недели фондовый рынок США демонстрирует коррекцию после массового обвала и распродажи ценных бумаг. Так, промышленный индекс Dow Jones на открытии торгов в понедельник составил 24 428 пункта, и во вторник курс закрытия остался стабилен — 24 601 пункта (рост на 0,7%). Индекс S&P 500 ещё не вернулся к докризисным значениям, однако также показал положительную динамику — 2 639 пунктов на открытии торгов в понедельник, и рост на 0,9%, до 2 662 пунктов на закрытии вторника. Высокотехнологичный индекс NASDAQ также показал умеренную динамику и вырос на 0,7% — до 7 013 пунктов.
Тем не менее, азиатские рынки пока находятся в разнонаправленном движении. Японский индекс Nikkei открыл неделю падением на 2% (до 21 201 пункта), и на закрытии во вторник обновил пятимесячный минимум. Однако индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 2% (до 3 189 пунктов) в сравнении с двухлетним минимумом, обновленным 9 февраля.
В Европе рынок по-прежнему торгуется с незначительными потерями. Немецкий индекс DAX с понедельника снизился на 1,2%, до 12 196 пунктов, что практически идентично показателям прошлой нестабильной недели (9 февраля индекс составил 12 197 пунктов). Французский CAC отыграл свои позиции на 1,12% в сравнении с прошлой неделей (5 114 пунктов), английский FTCE показал наиболее позитивную динамику — 1,34% роста до 7 168 пунктов в сравнении со значениями 9 февраля.
Открытие Московской биржи ознаменовалось скромным ростом до 2 250 пунктов (рост на 1,9% с момента открытия в понедельник). Динамика близка к историческому максимуму от 25 января (2 320 пунктов), однако аналитики рынка пока не говорят о галопирующем росте.
Фактор напряжённости
Опрошенные RT аналитики отмечают, что нынешняя коррекция — это естественная реакция рынка, стремящегося отыграть позиции после череды падений. Однако один из «спусковых крючков», который спровоцировал обвал американского фондового рынка — правительственные облигации США (трежерис) — по-прежнему остаются фактором угрозы стабильности.
В феврале эти ценные бумаги преподнесли рынку сюрприз, обновив максимум доходности с 2014 года — 2,8%. Инвесторы приняли решение выходить из суверенного долга на фоне ожиданий роста дефицита бюджета США из-за снижения налогов.
После этого аналитики Bank of America Merrill Lynch заявили, что рынок ещё не учёл в полной мере перспективы дальнейшего роста доходности трежерис. По мнению экспертов банка, на бумаги давят рост инфляции в США.
В Goldman Sachs Asset Management прогнозируют, что в ближайшие полгода доходность правительственных облигаций США вырастет до 3,5%. Эксперты ожидают, что основным поводом для роста станет жёсткая денежно-кредитная политика ФРС США и повышение процентной ставки Федрезерва в 2018 году не менее трёх раз.
Глава отдела инструментов с фиксированной доходностью Азиатско-Тихоокеанского региона Goldman Sachs Asset Management в Сиднее Филип Моффитт в интервью Bloomberg заявил, что росту доходности трежерис будет способствовать сокращение ФРС объёма казначейских облигаций. «Я думаю, что 3,5% роста — это даже не очень смелый прогноз», — подчеркнул Моффитт.
Для долгосрочного инвестирования ситуация не опасна, считает ведущий аналитик Cresco Finance Дмитрий Афанасьев. «Ожидать потрясений стоит лишь в том случае, если инвесторы начнут переводить средства в краткосрочные правительственные облигации. Именно такой сценарий сопровождал кризисы в 2008 и 2012 годах», — напомнил RT аналитик.
Тем не менее, элемент риска остаётся, считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. В разговоре с RT экономист не исключил существенного падения фондового рынка США через снижение потребления.
«Не приходится ожидать стабильность»
Дальнейшая динамика рынка будет определяться массивом макроэкономической статистики США, который с 14 февраля будет постепенно публиковаться. Инвесторы в ожидании этих данных и на противоречивом рыночном фоне, скорее всего, возьмут паузу в принятии решений, считают опрошенные RT эксперты.
«Динамика инфляции в США укажет на дальнейшие решения ФРС по ставке — в последнее время рынки напуганы перспективой высоких темпов её роста. Также под вопросом остаётся динамика доллара, ведь в последнее время Штаты наращивают сланцевую добычу, которая опосредованно давит на курс через нефтяные котировки», — отметил Ярослав Лисоволик.
Эксперт подчеркнул, что в целом ситуация на фондовом рынке Штатов является «классическим примером сдувания пузыря», так как многие активы в последние несколько лет оставались переоценёнными. По мнению Лисоволика, текущая коррекция является одноразовой реакцией в условиях переоценки рынка.