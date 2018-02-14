Тучи над Уолл-стрит: почему аналитики не исключают повторения обвала рынка акций США

На рынке акций США прекратились панические распродажи рисковых активов после обвала на прошлой неделе, который спровоцировал падение акций на мировых торговых площадках. Сейчас аналитики отмечают, что на бирже назрела «здоровая коррекция». Однако эксперты Goldman Sachs — одного из ведущих инвестбанков — ожидают резкого роста доходности правительственных облигаций США и не исключают, что удорожание ценных бумаг может спровоцировать очередной обвал на Уолл-стрит. Что угрожает спокойствию фондовых рынков — в финансовом обзоре RT.

С начала торговой недели фондовый рынок США демонстрирует коррекцию после массового обвала и распродажи ценных бумаг. Так, промышленный индекс Dow Jones на открытии торгов в понедельник составил 24 428 пункта, и во вторник курс закрытия остался стабилен — 24 601 пункта (рост на 0,7%). Индекс S&P 500 ещё не вернулся к докризисным значениям, однако также показал положительную динамику — 2 639 пунктов на открытии торгов в понедельник, и рост на 0,9%, до 2 662 пунктов на закрытии вторника. Высокотехнологичный индекс NASDAQ также показал умеренную динамику и вырос на 0,7% — до 7 013 пунктов.

Тем не менее, азиатские рынки пока находятся в разнонаправленном движении. Японский индекс Nikkei открыл неделю падением на 2% (до 21 201 пункта), и на закрытии во вторник обновил пятимесячный минимум. Однако индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 2% (до 3 189 пунктов) в сравнении с двухлетним минимумом, обновленным 9 февраля.

В Европе рынок по-прежнему торгуется с незначительными потерями. Немецкий индекс DAX с понедельника снизился на 1,2%, до 12 196 пунктов, что практически идентично показателям прошлой нестабильной недели (9 февраля индекс составил 12 197 пунктов). Французский CAC отыграл свои позиции на 1,12% в сравнении с прошлой неделей (5 114 пунктов), английский FTCE показал наиболее позитивную динамику — 1,34% роста до 7 168 пунктов в сравнении со значениями 9 февраля.

Открытие Московской биржи ознаменовалось скромным ростом до 2 250 пунктов (рост на 1,9% с момента открытия в понедельник). Динамика близка к историческому максимуму от 25 января (2 320 пунктов), однако аналитики рынка пока не говорят о галопирующем росте.

Фактор напряжённости

Опрошенные RT аналитики отмечают, что нынешняя коррекция — это естественная реакция рынка, стремящегося отыграть позиции после череды падений. Однако один из «спусковых крючков», который спровоцировал обвал американского фондового рынка — правительственные облигации США (трежерис) — по-прежнему остаются фактором угрозы стабильности.

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В феврале эти ценные бумаги преподнесли рынку сюрприз, обновив максимум доходности с 2014 года — 2,8%. Инвесторы приняли решение выходить из суверенного долга на фоне ожиданий роста дефицита бюджета США из-за снижения налогов.

После этого аналитики Bank of America Merrill Lynch заявили, что рынок ещё не учёл в полной мере перспективы дальнейшего роста доходности трежерис. По мнению экспертов банка, на бумаги давят рост инфляции в США.

В Goldman Sachs Asset Management прогнозируют, что в ближайшие полгода доходность правительственных облигаций США вырастет до 3,5%. Эксперты ожидают, что основным поводом для роста станет жёсткая денежно-кредитная политика ФРС США и повышение процентной ставки Федрезерва в 2018 году не менее трёх раз.

Глава отдела инструментов с фиксированной доходностью Азиатско-Тихоокеанского региона Goldman Sachs Asset Management в Сиднее Филип Моффитт в интервью Bloomberg заявил, что росту доходности трежерис будет способствовать сокращение ФРС объёма казначейских облигаций. «Я думаю, что 3,5% роста — это даже не очень смелый прогноз», — подчеркнул Моффитт.

Для долгосрочного инвестирования ситуация не опасна, считает ведущий аналитик Cresco Finance Дмитрий Афанасьев. «Ожидать потрясений стоит лишь в том случае, если инвесторы начнут переводить средства в краткосрочные правительственные облигации. Именно такой сценарий сопровождал кризисы в 2008 и 2012 годах», — напомнил RT аналитик.

Тем не менее, элемент риска остаётся, считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик. В разговоре с RT экономист не исключил существенного падения фондового рынка США через снижение потребления.

«Не приходится ожидать стабильность»

Дальнейшая динамика рынка будет определяться массивом макроэкономической статистики США, который с 14 февраля будет постепенно публиковаться. Инвесторы в ожидании этих данных и на противоречивом рыночном фоне, скорее всего, возьмут паузу в принятии решений, считают опрошенные RT эксперты.

«Динамика инфляции в США укажет на дальнейшие решения ФРС по ставке — в последнее время рынки напуганы перспективой высоких темпов её роста. Также под вопросом остаётся динамика доллара, ведь в последнее время Штаты наращивают сланцевую добычу, которая опосредованно давит на курс через нефтяные котировки», — отметил Ярослав Лисоволик.

Эксперт подчеркнул, что в целом ситуация на фондовом рынке Штатов является «классическим примером сдувания пузыря», так как многие активы в последние несколько лет оставались переоценёнными. По мнению Лисоволика, текущая коррекция является одноразовой реакцией в условиях переоценки рынка.