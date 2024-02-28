Рыночный ажиотаж: почему курс биткоина превысил $64 тыс. впервые с ноября 2021 года

На торгах в среду, 28 февраля, курс биткоина впервые с ноября 2021 года поднимался до $64 тыс. На фоне притока инвестиций за последний месяц криптовалюта подорожала более чем в полтора раза. По словам экспертов, участники рынка активно скупают дорожающие электронные монеты в преддверии изменения правил добычи биткоина. Нововведения должны вступить в силу уже в середине апреля, после чего инвесторы могут начать фиксировать прибыль, а стоимость главной криптовалюты рискует заметно снизиться, не исключают аналитики.

В среду, 28 февраля, цена биткоина достигла максимального уровня почти за 2,5 года. Во время торгов курс электронной монеты поднимался примерно на 12,2% и впервые с ноября 2021-го достигал $64 тыс. Такие данные приводит портал CoinMarketCap.

Вслед за биткоином похожую динамику показали и другие криптовалюты. Так, например, эфириум дорожал на 7,6%, до $3,49 тыс. — самого высокого уровня с апреля 2022-го. Одновременно котировки рипла росли на 3,4% — до $0,61, а лайткоина — на 5,4%, до $77,94.

Общая стоимость всех криптовалют за последние сутки выросла почти на $180 млрд и в моменте приближалась к $2,33 трлн. В последний раз такой высокий показатель можно было наблюдать ещё в декабре 2021 года.

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Всего за месяц цена биткоина увеличилась более чем в полтора раза. По мнению экспертов, курс уверенно растёт в преддверии очередного халвинга — изменения правил добычи цифровой монеты. Традиционно событие происходит раз в четыре года и является одним из определяющих для динамики глобального рынка криптовалют.

Напомним, биткоин существует на основе технологии блокчейн — единой базы данных, которая содержит информацию обо всех осуществлённых транзакциях. Эмиссия новых криптомонет происходит за счёт майнинга — решения сложных математических задач и появления нового блока в сети блокчейн. Каждый такой блок представляет собой массив данных, куда вносится информация обо всех транзакциях, осуществлённых после создания предыдущего блока. В качестве награды за решение задачи майнеры получают биткоины.

В настоящий момент таким образом уже добыто порядка 19,64 млн электронных монет. При этом, по задумке разработчиков, в отличие от бесконечно печатающихся бумажных денег, число биткоинов ограничено и может составлять максимум 21 млн.

Между тем с каждым годом эмиссия криптовалюты становится сложнее и требует всё больших вычислительных мощностей, а награда за майнинг уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м снизилась до 25 монет, в 2016-м — до 12,5, а в 2020-м — до 6,25.

Следующий халвинг должен произойти в середине апреля 2024-го. После этого вознаграждение майнеров вновь сократится вдвое и будет составлять чуть меньше 3,13 биткоина.

«В результате количество добываемого актива резко сократится. На этом фоне институциональные и розничные инвесторы сейчас ловят момент и активно закупаются криптомонетами, чтобы получить максимальную прибыль перед тем, как биткоин начнёт дешеветь. Обычно это происходит в течение первых трёх месяцев после халвинга», — рассказал RT основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Помимо ожидаемого халвинга, стремительное удорожание криптовалюты может быть связано с растущим спросом на неё со стороны биткоин-ETF, которые сейчас активно запускаются в США, отметил Сидоров. Поясним, что речь идёт о специальных фондах, ценные бумаги которых торгуются на бирже по цене электронной монеты.

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«Судя по нынешней динамике, в ближайшие несколько месяцев цена биткоина может обновить исторический максимум и подняться до $70 тыс. или даже выше. Рост котировок, скорее всего, продолжится примерно до середины лета, после чего может наступить период падения стоимости биткоина и других ведущих криптовалют», — предположил собеседник RT.

Похожей точки зрения придерживается и финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов. Согласно его оценке, вплоть до халвинга курс биткоина может и дальше торговаться в диапазоне $61,5—64,5 тыс., после чего цена, вероятно, упадёт, поскольку инвесторы захотят зафиксировать полученную прибыль и начнут массово продавать актив.

«Важно понимать, что криптовалюта — крайне волатильный актив. Рынок в целом низколиквидный, поэтому всегда существует риск обвала цены. Однако биткоин переживал любые кризисы, становясь лишь привлекательнее для инвесторов», — добавил Антонов в разговоре с RT.

Отметим, что самой высокой отметки за всё время наблюдений цена биткоина достигала 10 ноября 2021 года — тогда курс поднимался до $69 тыс. Вслед за этим котировки начали падать и уже в январе 2022-го опускались до $33 тыс., а к концу осени снижались до $15,5 тыс. Впрочем, после такого резкого обвала электронная монета вновь начала постепенно дорожать.