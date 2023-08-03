До 55 рублей за литр: Минфин предложил снизить минимальную цену на этиловый спирт в России

Министерство финансов России предложило снизить минимальную цену на этиловый спирт из пищевого сырья с 68 до 55 рублей. В ведомстве объяснили это удешевлением зерновых культур на внутреннем рынке после высокого прошлогоднего урожая. Как полагают специалисты, инициатива может сыграть на руку бизнесу, но вряд ли приведёт к серьёзному удешевлению водки в стране. Более значимым для отрасли фактором эксперты считают обсуждаемое властями введение акциза на медицинский этиловый спирт.

В России планируется снизить минимальную цену на этиловый спирт. Об этом в четверг, 3 августа, сообщила пресс-служба Министерства финансов страны.

«Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья, в размере 55 рублей за один литр безводного спирта. На текущий момент минимальная цена составляет 68 рублей за литр», — говорится в заявлении.

Своё решение ведомство объяснило удешевлением зерновых культур на внутреннем рынке. Причиной этому послужил высокий прошлогодний урожай, уточнили в министерстве.

Как ранее отмечал президент России Владимир Путин, в 2022 году производство сельскохозяйственной продукции в стране увеличилось сразу на 10,2% по сравнению с 2021-м. При этом аграрии собрали почти 158 млн т зерна, что стало максимальным показателем за всю новейшую историю.

«В целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику… Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия. Здесь есть тоже о чём сказать… По зерну самообеспеченность составляет 185,4%», — подчеркнул глава государства.

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Согласно оценке властей, в 2023-м объём урожая может оказаться чуть ниже прошлогодних значений, но в дальнейшей перспективе российские сельхозпроизводители, вероятно, смогут повторить рекорд 2022-го. Такой точки зрения придерживается вице-премьер страны Виктория Абрамченко.

«У нас для этого есть все предпосылки. Есть достаточно сельхозугодий для выращивания зерновых. Есть необходимое количество водных ресурсов, мы системно занимаемся мелиоративным комплексом. Есть достаточный запас минеральных удобрений и производство минеральных удобрений, что очень важно», — приводит ТАСС слова Абрамченко.

Впрочем, по её мнению, одним из определяющих факторов для сохранения высоких объёмов сбора зерна будут погодные условия. Аналогичное мнение в разговоре с RT выразил и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В прошлом году была очень удачная с точки зрения зерновых погода, и такого урожая у нас не было даже во времена СССР, хотя площадь полей тогда была значительно больше. В этом году мы не достигнем таких же показателей, поскольку земля имеет свой цикл: после столь крупного урожая ей нужно будет год-два отдохнуть, и на третий она сможет вновь показать хороший результат», — добавил эксперт.

Как полагает специалист, в 2023-м в России может быть собрано 135—145 млн т зерна. Между тем для внутреннего потребления и пополнения запасов стране достаточно получить только 85—90 млн т, а всё остальное уходит на экспорт, добавил Остапкович.

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На фоне такого переизбытка пищевого сырья его стоимость внутри страны начала падать, и власти сочли возможным опустить минимальную цену на этиловый спирт. Как ожидают в Министерстве финансов, решение позволит производителям этой продукции более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости товара.

Как рассказал RT директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз, в первую очередь от инициативы Минфина может выиграть бизнес. При этом розничная цена водки вряд ли претерпит серьёзные изменения, уверен специалист.

«Из одного литра спирта, минимальную цену которого планируется снизить с 68 до 55 рублей, можно сделать пять бутылок водки крепостью 40 градусов. Получается, что сейчас спирт, содержащийся в одной бутылке, стоит 13,6 рубля, а будет стоить 11 рублей. То есть снижение составит всего 2,6 рубля, тогда как минимальная цена бутылки водки сегодня чуть больше 280 рублей. Поэтому я думаю, что решение Минфина не снизит цены на алкогольную продукцию, но и не приведёт к их повышению», — объяснил собеседник RT.

Выход из тени

Более значимым для рынка может стать введение акциза на весь производимый в России этиловый спирт, уверен Вадим Дробиз. С такой инициативой ранее выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её мнению, мера поможет в решении проблемы нелегального алкоголя и отравления людей.

«Наряду с отравлением этиловым спиртом, производящимся для алкогольной продукции и облагающимся высоким акцизом, в обороте находится абсолютно идентичный по своим свойствам этиловый спирт, который производится для нужд медицинской, парфюмерно-косметической отраслей и не облагается акцизом. В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%. В прошлом году при нуждах медицины в 1,6 млн декалитров (дал) медицинского спирта было произведено 6,8 млн… Из этих излишков медицинского спирта объёмом 5,2 млн дал было произведено 13 млн дал нелегальной водки», — рассказала Матвиенко.

Как пояснила спикер верхней палаты парламента, введение общего акциза позволит устранить ценовую разницу и лишить нелегальный сегмент дешёвого этилового спирта. Впрочем, согласно оценке Вадима Дробиза, при разработке подобных предложений следует проявлять осторожность, поскольку итоги могут оказаться не столь однозначными.

«Государство рассчитывает на то, что нелегальная водка исчезнет и будет замещена легальной. Однако нелегальная сегодня продаётся примерно по 130—140 рублей, и её потребители могут не пойти в магазин за легальной водкой, которая стоит вдвое дороже. Вместо этого они, вероятно, начнут искать другую продукцию, выгодную по цене, но более сомнительного качества. Это следует учитывать», — заключил эксперт.