Ниже 83 рублей: курс евро на Мосбирже опускался до минимума с 3 апреля

На торгах в четверг, 11 мая, курс евро на Московской бирже впервые с 3 апреля опускался ниже 83 рублей. При этом стоимость доллара и юаня снижалась до 75,23 и 10,81 рубля соответственно — самых низких значений почти за два месяца. Наблюдаемую динамику эксперты отчасти объясняют восстановлением экспорта и улучшением ряда макроэкономических показателей России. Кроме того, по словам аналитиков, компании стали активнее обменивать иностранную валюту на рубли для выплаты дивидендов и отчисления добровольных взносов в бюджет. Как на этом фоне могут измениться курсы евро, доллара и юаня в ближайшие месяцы — в материале RT.

В четверг, 11 мая, российская валюта показывает неоднозначную динамику на Московской бирже. В середине торгов курс евро снижался на 1,67% и впервые с 3 апреля достигал отметки 82,16 рубля. Стоимость доллара при этом опускалась на 1,08%, до 75,23 рубля, а юаня — на 1,32%, до 10,81 рубля. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать в первой половине марта.

Впрочем, ближе к вечеру курсы евро, доллара и юаня перешли к росту и в моменте поднимались выше 84, 77 и 11 рублей соответственно. Как объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, во второй половине дня на рынке произошёл «технический отскок». Вместе с тем специалист не ожидает возвращения курсов к апрельским максимумам.

Напомним, в апреле стоимость европейской, американской и китайской валют на Мосбирже в определённый момент поднималась до 95,8, 83,5 и 12,1 рубля соответственно — самых высоких уровней за последний год. После этого значения начали планомерно снижаться, поскольку ощутимо вырос спрос на рубли со стороны бизнеса. Об этом RT рассказал директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

По его словам, российские компании сейчас активно продают валютную выручку и покупают рубли для готовящейся выплаты дивидендов. Кроме того, многие организации уже согласовали с правительством добровольные единоразовые выплаты в бюджет, для чего бизнесу также требуется большое количество рублей, уточнил эксперт.

Помимо этого, как отметил специалист, в последнее время на Западе всё чаще стали звучать заявления о планах усилить контроль за исполнением антироссийских санкций. В этих условиях многие компании предпочитают дополнительно обезопасить собственные средства и переводят имеющиеся евро и доллары в рубли.

«Свою роль в укреплении рубля сыграла и риторика Центробанка. Недавно регулятор успокоил участников рынка, которые опасались, что закрывшие свой бизнес в России зарубежные компании будут выводить из страны большие объёмы денежных средств. Теперь же такие сделки иностранные организации должны будут согласовывать с ЦБ», — добавил Манаенко.

РИА Новости

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Также поддержку рублю могли оказать изменения во внешней торговле России, уверены аналитики. В предыдущие несколько месяцев получаемая от экспорта валюта поступала в страну в меньших объёмах, в то время как интерес импортёров к зарубежным денежным знакам, напротив, усилился, поскольку увеличился завоз иностранных товаров. В результате спрос на доллары, евро и юани в России оказался больше, чем их предложение, что привело к резкому удешевлению рубля в апреле. Впрочем, сегодня на рынке наметилась обратная тенденция.

«Рубль быстро навёрстывает упущенное. Экспортное дно уже пройдено, а временной лаг по оплате зимних поставок мог достигать трёх месяцев, поэтому именно сейчас мы видим оперативное восстановление рубля. Дисбаланс между предложением иностранных валют и спросом на них уходит — и быстро», — отметил Михаил Зельцер.

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Впрочем, по мнению аналитика, определённое давление на рубль пока ещё оказывает непростая ситуация с государственными финансами. Согласно предварительным оценкам Минфина РФ, с января по апрель 2023 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 3,42 трлн рублей. Доходы госказны сократились на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составили порядка 7,78 трлн рублей. При этом расходы увеличились на 26% — до 11,2 трлн рублей.

В месячном выражении рост государственных трат начал замедляться после того, как ряд расходных статей были ускоренно профинансированы в начале года. В свою очередь, ненефтегазовые доходы казны уже вернулись к росту, а нефтегазовые «постепенно выходят на стабильную траекторию», говорится в материалах министерства.

«Дефицит бюджета всё ещё высокий. Однако, судя по динамике баланса и учитывая новую налоговую политику, провал апрельских доходов может быть компенсирован уже в статистике мая. При этом авансовые расходы уже проведены, а значит, в дальнейшем траты бюджета могут замедлиться. Нормализация федерального баланса не за горами, а это перспективный фактор укрепления рубля», — предположил Зельцер.

Тем не менее даже в условиях бюджетного дефицита инвесторы по-прежнему положительно оценивают ряд макроэкономических показателей России, что позитивно отражается на рубле, считает Иван Манаенко. Так, данным ЦБ и Росстата, инфляция в стране впервые за два года опустилась до 2,5%, а уровень безработицы продолжает оставаться на исторически низком уровне — 3,5%. При этом ВВП по итогам 2023-го может вернуться на траекторию роста после прошлогоднего спада и прибавить порядка 0,5—2%.

В этих условиях при отсутствии новых геополитических потрясений эксперты «БКС Мир инвестиций» прогнозируют сохранение курса евро в ближайшие месяцы в диапазоне 81—83 рубля, курса доллара — в коридоре 74—76 рублей, а курса юаня — в рамках 10,5—11 рублей. Похожей оценки придерживается Иван Манаенко. По его мнению, стоимость американской валюты может стабилизироваться вблизи 75 рублей, а китайской — около уровней 10,28—10,5 рубля.