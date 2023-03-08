Без лишних стереотипов: почему россиянки стали чаще выбирать «мужские» профессии

Жительницы России стали чаще интересоваться вакансиями в отраслях, которые прежде считались чисто «мужскими». Об этом RT рассказали представители сервисов по подбору персонала. Согласно оценке экспертов, за год количество соискательниц в строительстве выросло на 32%, а в IT-секторе и транспортно-логистической отрасли — на 35—40%. Как отмечают эксперты, россиянки стали больше прислушиваться к себе и следовать своим желаниям при выборе профессии. Помимо этого, нынешние изменения аналитики связывают с общемировыми тенденциями, а также инициативами властей по поддержке женской занятости. Вместе с тем разница в зарплатах между представителями двух полов в России по-прежнему остаётся высокой, признают специалисты.

В России постепенно меняется представление о чисто «мужских» и «женских» профессиях. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Авито Работа».

Как рассказали RT эксперты компании, за последнее время россиянки стали гораздо чаще интересоваться вакансиями в стереотипно «мужских» отраслях. Так, в 2022 году девушек-соискательниц в российской транспортно-логистической сфере стало на 40% больше по сравнению с 2021-м, в IT-секторе — на 35%, а в строительстве — на 32%.

Одновременно аналитики отмечают рост числа мужчин — кандидатов на должности, которые прежде считались более «женскими». Например, в индустрии красоты количество таких резюме за год увеличилось на 42%.

«В целом на рынке труда границы и представления о типично «мужских» и типично «женских» сферах деятельности уходят в прошлое. Сами соискатели стали более чутко прислушиваться к себе и прежде всего следовать своим желаниям при выборе профессии», — отметил в разговоре с RT управляющий директор платформы «Авито Работа» Артём Кумпель.

Наблюдаемую тенденцию эксперт отчасти объясняет и действиями властей страны. Как напомнил Кумпель, вопросы карьерной реализации женщин и их равноправия в трудовом поле остаются одним из приоритетных направлений государственной политики России.

Так, в 2021 году Министерство труда и социальной защиты РФ сократило список работ и производств, где ограничен труд женщин, — с 456 позиций до 100. В результате россиянкам стали доступны такие позиции, как водитель большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, машинист электропоезда и другие специальности.

В марте 2022-го Минтруд дополнительно расширил перечень разрешённых для россиянок профессий и включил в него ряд должностей в авиационной, нефтепромысловой и технических сферах. В то же время запрещёнными для женщин всё ещё остаются некоторые виды химического производства, а также тяжёлые подземные и горные работы.

Определённое влияние на российский рынок труда оказывают и общемировые тренды, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. На этом фоне работодатели и соискатели в стране становятся более терпимыми к тому, что на привычных «мужских» работах будут заняты женщины и наоборот, добавил эксперт.

«В последние годы у нас работало много иностранных компаний, где отсутствие гендерных стереотипов при трудоустройстве имело большое значение. Как следствие, на топовых позициях в России стало гораздо больше женщин, причём не только в бизнесе, но и в политике», — подчеркнул собеседник RT.

Отметим, что в конце 2022 года правительство утвердило Национальную стратегию действий в интересах российских женщин до 2030 года. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, инициатива направлена на соблюдение принципа равноправия в различных сферах жизни, а также на повышение экономической независимости и политической активности россиянок.

Как подчеркнули в кабмине, жительницы страны ориентированы на полную занятость и карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями и воспитанием детей. Вместе с тем их доля в отраслях, где зарплата остаётся ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80%. Более того, даже при высоком уровне образования и занятости разрыв в зарплате между женщинами и мужчинами всё ещё ощутим и составляет 28%.

«Решать эти и другие проблемы предполагается в том числе за счёт формирования у представительниц прекрасного пола интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения женщин в цифровую экономику, формирования системы непрерывного образования и повышения квалификации, развития дистанционных форм занятости, расширения участия женщин в сфере предпринимательства», — заявили в правительстве.

Разница ожиданий

На сегодняшний день в России высокой остаётся разница не только между получаемыми, но и ожидаемыми зарплатами мужчин и женщин. Этот разрыв составляет около 26%, о чём RT рассказали аналитики сервиса hh.ru.

По данным компании, россиянки готовы получать в среднем 39,2 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день, тогда как соискатели мужского пола рассчитывают на 53,3 тыс. рублей.

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В 2022 году максимальную разницу в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин эксперты hh.ru зафиксировали на Чукотке (30 тыс. рублей) и в Ямало-Ненецком автономном округе (28,3 тыс. рублей). Разрыв чуть меньше 20 тыс. рублей отмечен в Ингушетии, Башкортостане, Магаданской и Амурской областях, Забайкальском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. При этом одни из самых низких значений (вблизи 8—10 тыс. рублей) наблюдались в Ивановской и Ульяновской областях, на Алтае, а также в Туве, Чечне и Северной Осетии.

Впрочем, минимальную разницу в зарплатных ожиданиях сегодня можно увидеть в Москве и Санкт-Петербурге — 5,5 тыс. и 6,8 тыс. рублей соответственно по 30 наиболее популярным позициям на рынке труда. Такие данные RT представили в сервисе SuperJob.

Причём, как следует из материалов компании, в обоих городах есть направления, где уже сейчас женщины претендуют на более высокий оклад по сравнению с мужчинами. В частности, речь идёт о таких вакансиях, как финансовый аналитик, экономист и архитектор.

«В крупнейших городах конкуренция на определённые позиции выше. В результате работодатель выбирает сотрудника не по половому принципу и уровню зарплатных ожиданий, а по профессиональным компетенциям, соответствию должности или поставленным задачам. В регионах зачастую компании стараются больше сэкономить на зарплате работнику, что сказывается на том, какой оклад ожидают женщины, а какой — мужчины», — объяснил Артём Деев.

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Помимо этого, в зависимости от региона зарплатная разница может быть обусловлена и физическими различиями между полами. Таким мнением в беседе с RT поделился член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

«К примеру, в ряде регионов преобладает тяжёлый физический труд, распространён вахтовый метод работы, высока доля тяжёлой промышленности, а климатические условия достаточно суровы. На таком рынке труда преимуществом обладают мужчины, в то время как женщины заняты в менее оплачиваемых секторах», — объяснил специалист.

Помимо этого, компании зачастую готовы платить мужчинам больше, поскольку у тех есть возможность задерживаться на работе и ездить в командировки, рассказала RT директор по организационному развитию hh.ru Марина Львова. Женщины, по её словам, чаще отказываются уезжать из своего города, а также вынуждены уходить с работы пораньше, чтобы забрать ребёнка из детского сада, и регулярно брать больничный, если он заболел.

Кроме того, как отметила эксперт, у многих работодателей есть предубеждение о том, что мужчине нужно платить больше, поскольку он должен содержать семью. В этой связи бизнес в России долгое время предпочитал нанимать сотрудников мужского пола, хотя в последние месяцы наметился ряд позитивных трендов, связанных с ростом числа приглашений женщин, добавила Львова.

«Что же касается стратегии поддержки женщин, мы сталкиваемся с непростой социальной обстановкой. Сложно обеспечить гендерное равенство, если государственные детсады работают до 18:00 и фактически не работают ясли. То есть в реальности женщины часто не могут работать до достижения ребёнком трёх лет. Поэтому мы полагаем, что государству нужно обеспечить женщине возможность работать и обратить больше внимания на социальную сферу», — заключила собеседница RT.