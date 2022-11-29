«Хотел бы сосредоточиться на больших проектах»: Алексей Кудрин объявил об уходе с поста главы Счётной палаты

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин сообщил о планах уйти с должности. Своё заявление об отставке председатель ведомства подал президенту, а Совет Федерации планирует рассмотреть соответствующий вопрос уже 30 ноября. Кудрин возглавлял СП более четырёх лет и, как отмечают эксперты, во многом сумел поднять авторитет контрольного органа. Сам чиновник заявил о намерении сосредоточиться на «больших проектах, которые будут иметь значительный эффект для людей». По сообщениям СМИ, до конца года Алексей Кудрин может перейти на работу в «Яндекс».

Председатель Счётной палаты России Алексей Кудрин объявил об уходе с поста главы ведомства. Соответствующее заявление он подал президенту страны Владимиру Путину, о чём во вторник, 29 ноября, сообщил в своём Telegram-канале.

«В общей сложности я провёл в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — написал Кудрин.

Вопрос о досрочной отставке главы Счётной палаты планируется рассмотреть на заседании Совета Федерации в среду, 30 ноября. Профильный комитет верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам уже единогласно рекомендовал сенаторам освободить Алексея Кудрина от должности, пишет ТАСС.

В Кремле при этом не стали анонсировать кандидатуру нового председателя Счётной палаты. Кроме того, как заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ближайшее время Владимир Путин не планирует встречаться с Алексеем Кудриным, однако в дальнейшем их взаимодействие может продолжиться.

«Они действительно бок о бок работали не одно десятилетие. Но сам Кудрин, как вы знаете, в своём заявлении отметил, что имеет в виду дальше уже сосредотачиваться на крупных проектах, которые касаются большого количества людей, поэтому так или иначе какие-то пересечения с государством будут иметь место неизбежно», — заявил Песков.

Алексей Кудрин руководит Счётной палатой с мая 2018 года. До этого он возглавлял Министерство финансов России, был заместителем администрации президента и дважды занимал пост вице-премьера страны. Кроме того, в разное время Кудрин был председателем совета Центра стратегических разработок и входил в совет директоров ВТБ, АЛРОСы, «Газпрома» и Сбербанка.

Работа Алексея Кудрина в Счётной палате во многом способствовала повышению авторитета ведомства. Таким мнением с RT поделился заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«При Кудрине Счётная палата стала органом государственной власти, который стал нацелен именно на долгосрочные проекты. Специалисты ведомства не просто искали нарушения, но и предлагали способы развития тех сфер, которые проверяли. Можно отметить, например, участие СП в оценке деятельности Центробанка и предложения по развитию финансового рынка», — отметил Абрамов.

Похожей точки зрения придерживается и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, в последние годы СП занималась рядом глубоких тематических проверок и всегда предлагала конкретные решения возникающих проблем.

«Традиционно в компетенцию Счётной палаты входит исключительно делать выводы по финансовому аудиту. При Кудрине же служба делала более глубокие анализы ситуации, открыто говорила о том, что одно ведомство излишне финансируется, а другое, наоборот, нужно сильнее поддержать. Более того, кандидатуру Кудрина в своё время единогласно одобрили депутаты и за время работы в ведомстве больших претензий к нему не было. Так что он был на своём месте», — рассказал собеседник RT.

РИА Новости

© Мария Девахина

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источники, уже до конца 2022 года Алексей Кудрин может перейти на работу в «Яндекс». Отметим, что в настоящий момент компания планирует провести реструктуризацию. В частности, обсуждается разделение активов бизнеса на российскую часть и международную.

«Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд «Яндекса». Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название», — сообщили в компании 25 ноября.

Предполагается, что изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнеса «Яндекса» на всех рынках. Организация при этом продолжит развиваться как частная независимая группа компаний и конкурировать с локальными и глобальными игроками, говорится в заявлении.

«С учётом запланированной реорганизации приход Кудрина может стать плюсом для компании. У него довольно либеральный подход к делу, и он не будет вводить чрезмерную государственность в режим работы бизнеса. При этом Кудрин хороший экономист и имеет устойчивые связи с государством, что важно для компании с точки зрения развития бизнеса в настоящее время», — считает Александр Абрамов.