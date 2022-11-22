Экономный подход: почему в России средний срок автокредита вырос до рекордных значений

По данным Национального бюро кредитных историй, в октябре 2022 года средний срок автокредита в России впервые увеличился до пяти лет. Как пояснили эксперты, на фоне роста цен на машины продление срока выплат позволяет сократить ежемесячные расходы на погашение ссуды и снизить нагрузку на семейный бюджет. Впрочем, доступность займов на покупку транспортного средства по-прежнему остаётся высокой за счёт перезапуска программы льготного автокредитования, напоминают эксперты.

В октябре 2022 года средний срок автомобильного кредита в России увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и впервые в истории наблюдений достиг пяти лет. Такие данные во вторник, 22 ноября, опубликовали специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, наиболее продолжительное среднее время погашения кредита зафиксировано в Краснодарском крае (5,19 года), Ханты-Мансийском автономном округе (5,17), Оренбургской (5,16), Ростовской (5,14), Волгоградской и Тюменской областях (по 5,13 года). В целом средний срок кредита по сравнению с прошлым годом вырос во всех регионах России, отмечают аналитики.

«Увеличение срока кредитования в данном сегменте обусловлено стремлением как банков, так и граждан к сокращению долговой нагрузки путём снижения ежемесячного платежа по автокредитам. Иными словами, чем больше срок автокредита, тем меньше заёмщик платит по нему каждый месяц», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Оформление кредита на более длительный срок даёт возможность сделать его обслуживание более комфортным для граждан, что было особенно актуально во время скачка ключевой ставки, констатировал в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

В конце февраля Центробанк резко повысил ключевую ставку до рекордных 20% годовых. Такое решение было необходимо для стабилизации обстановки на финансовом рынке и сдерживания резко ускорившейся инфляции в условиях санкций. По мере снижения паники в финсекторе и сокращения инфляционных рисков ЦБ планомерно снижал показатель и осенью опустил его до 7,5% годовых.

«После резкого роста ставки стоимость автокредита увеличилась на 22—25%. Поэтому, чтобы спрос на такие займы резко не упал, банки предлагали заёмщикам более длительный срок кредитования. Кроме того, покупатели стали более тщательно выбирать автомобиль, они стараются найти наиболее выгодный вариант на фоне роста цен на машины», — добавил Деев.

Отметим, что за первые восемь месяцев 2022 года средневзвешенная стоимость (рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объёмов продаж по каждой модели) нового легкового автомобиля в России составила 2,29 млн рублей. За год показатель вырос на 22%, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Двигатели на автомобильном заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

По словам экспертов, подобная динамика отчасти связана с сокращением ассортимента новых автомобилей иностранного производства. Многие зарубежные компании начали массово уходить с российского рынка ещё весной на фоне масштабных западных санкций в отношении Москвы. Всего из 600 крупнейших иностранных компаний в России свою деятельность уже ограничили больше 205 предприятий, свидетельствуют данные Центра стратегических разработок.

Освободившуюся нишу в отрасли начали постепенно занимать производители из Китая. Так, с начала 2022 года доля продаж китайских автомобилей в России увеличилась втрое и приблизилась к 30%. Как подсчитали аналитики «Автостата», в октябре 2022-го россияне купили больше 12,7 тыс. легковых авто из КНР. При этом продажи «китайцев» растут третий месяц подряд, в то время как покупки других иностранных марок заметно снижаются.

«Приход азиатских компаний на российский авторынок поддержит структуру предложения. В частности, рост присутствия китайских игроков способен частично заменить ушедшие западные бренды в отрасли», — отметил Артём Деев.

По его словам, доля автопрома из Китая в российских салонах продолжит расти в обозримой перспективе. Так, в 2023 году рынок страны может быть практически полностью поделён между АвтоВАЗом и производителями из КНР, а доля остальных не превысит 15%, считает специалист.

По данным «Автостата», доля продаж автомобилей марки Lada на российском рынке в октябре выросла до 39,5% по сравнению с 19,2% год назад. Причём в 2023 году концерн планирует заметно нарастить производство и выпустить более 400 тыс. автомобилей против 220 тыс. по итогам 2022-го.

Льготный стимул

В октябре в России было продано 45,2 тыс. новых автомобилей. Это на 62,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса. При этом ещё в апреле этого года объём сделок на рынке рухнул почти на 80%. Как полагают эксперты, постепенное восстановление продаж во многом связано с мерами поддержки со стороны государства.

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Напомним, программа льготного автокредитования в стране вновь заработала в июле. Получить заём на выгодных условиях можно при покупке автомобилей российского производства марок УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, выпущенных в 2022 году. В этом случае скидка составит 25% от цены транспортного средства в Дальневосточном федеральном округе и 20% — в других субъектах страны.

Право воспользоваться инициативой получили семьи с несовершеннолетними детьми, врачи, учителя и водители, которые впервые покупают транспортное средство. На минувшей неделе Владимир Путин поддержал решение расширить действие программы на военнослужащих, в том числе на мобилизованных, их семьи, а также на военных пенсионеров. Соответствующее предложение ранее озвучил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По данным министерства, суммарный объём продаж по программе льготного кредитования на начало ноября составил 34,1 тыс. автомобилей, а россияне смогли получить скидки в рамках акции на 7 млрд рублей. Изначально предполагалось, что инициатива завершится в конце текущего года. Впрочем, как сообщили ТАСС в Минпромторге, программа продлена на 2023-й.

Льготное кредитование в текущих условиях выступает одним из ключевых факторов поддержки производства автомобилей в России. Такое мнение в беседе с RT выразил главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. Как отметил эксперт, под параметры акции попадают не только российские бренды, но и китайская марка Haval, которая выпускает автомобили на заводе в Тульской области.