«Позволят удерживать цены для аккуратных водителей»: в Центробанке заявили о планах изменить тарифы ОСАГО

Банк России предложил расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% вверх и вниз. Такую инициативу в ЦБ объяснили резким удорожанием запчастей. В текущих условиях нововведение должно оказать поддержку страховым компаниям. При этом повышение тарифов затронет только попадающих в аварии водителей, считают эксперты. В ближайшее время специалисты не ожидают снижения цен на автозапчасти в России, однако частично решить проблему с нехваткой деталей должна легализация параллельного импорта, уверены аналитики.

Банк России собирается изменить тарифы ОСАГО на фоне резкого удорожания автозапчастей. Об этом в среду, 22 июня, сообщила пресс-служба регулятора.

«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев предлагается расширить на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей», — говорится в сообщении ЦБ.

В результате базовую ставку тарифа по ОСАГО для легковых автомобилей граждан страховщики теперь будут устанавливать индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646—7535 рублей. В свою очередь, для общественного транспорта тарифный коридор планируется расширить на 17,8% в обе стороны.

За последнее время цены на самые бьющиеся при авариях автомобильные детали в стране увеличились в среднем на 28,7%, о чём свидетельствуют данные обновлённых справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков (РСА). Традиционно на основе этой информации и рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО, напомнили в Центробанке.

«Новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счёт повышения стоимости страховки для аварийных… Общественное обсуждение проекта указания по новым тарифам продлится до 28 июня», — добавили в ЦБ.

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Инициатива Центробанка даст возможность продолжить начатый курс на либерализацию тарифов, когда аккуратные автовладельцы не доплачивают за «токсичных водителей». Об этом RT рассказал президент РСА Игорь Юргенс.

«Мы видим ряд категорий, убыточность по которым существенно превосходит ту цену, которую они платят за страховку, первыми среди них являются такси. Так же мы проводим глубокий анализ ситуации с ОСАГО в регионах — там, где власти активно борются с мошенничеством, тариф снижается, средняя цена падает. В тех регионах, где растёт мошенничество, ситуация обратная. Здесь такая же логика: жители одних регионов не должны доплачивать за других», — подчеркнул Юргенс.

По его словам, расширение тарифного коридора происходит уже не в первый раз и за последние три года проведения данной реформы цены на ОСАГО в среднем не росли. Впрочем, как предположил в беседе с RT заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Виктор Пушкарёв, в нынешних условиях стоимость страховки всё же может увеличиться.

«Изменение тарифов ОСАГО из-за подорожания запчастей — это господдержка бизнеса, в данном случае — страхового. Как это отразится на автовладельцах, тоже понятно: ОСАГО, безусловно, подорожает», — отметил Пушкарёв.

Вместе с тем, по мнению главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьёва, повышение тарифа будет касаться только аварийных водителей, в то время как для аккуратных владельцев авто стоимость страховки останется на прежнем уровне. Это, в свою очередь, позволит страховым компаниям компенсировать расходы, связанные с ростом цен на запчасти.

«Сейчас наблюдается дефицит запчастей из-за прекращения поставок европейских производителей, а также логистических проблем при их импорте из других стран. Кроме этого, после падения продаж новых автомобилей спрос перенаправился в сегмент подержанных, где покупатели чаще имеют необходимость в ремонте машин. Все эти факторы в совокупности привели к существенному подорожанию деталей и ремонта автомобилей», — объяснил Соловьёв.

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Отметим, что для обеспечения внутреннего рынка востребованными зарубежными товарами, включая автозапчасти, российские власти решили легализовать параллельный импорт. Речь идёт о ввозе в страну оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей.

О планах запустить работу такого механизма правительство страны сообщило ещё в конце марта, а 21 июня Госдума одобрила соответствующий законопроект. Теперь компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, будут защищены от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Перечень товаров для параллельного импорта был утверждён в начале мая, и за прошедшее время по новой схеме в страну были поставлены запчасти, электроника, одежда, косметика и другая продукция почти на 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы и Минпромторга.

«По нашему мнению, параллельный импорт поможет частично решить проблему с дефицитом. Вместе с тем снижения цен на импортные запчасти ожидать не стоит, так как даже наблюдаемое сегодня укрепление рубля не сможет полностью покрыть логистические расходы», — заключил Владимир Соловьёв.