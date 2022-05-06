Госдеп США ожидает, что КНДР проведёт ядерные испытания уже в мае

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В Госдепе США заявили, что новые ядерные испытания КНДР могут пройти уже в мае, Вашингтон поделился этой информацией с союзниками.
Госдеп США ожидает, что КНДР проведёт ядерные испытания уже в мае
  • Legion-Media

С таким заявлением выступила заместитель представителя Госдепартамента Джалина Портер.

«США полагают, что КНДР готовит свой полигон в Пхунгери и может быть готова к проведению испытания на этой площадке уже в этом месяце. Это будут уже седьмые испытания», — цитирует её ТАСС.

В марте агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник сообщило, что КНДР может восстановить один из тоннелей на ядерном полигоне Пхунгери «в течение месяца».

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости.

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