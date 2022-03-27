«Рёнхап»: КНДР может восстановить тоннель на ядерном полигоне Пхунгери

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Корейская Народно-Демократическая Республика может восстановить один из тоннелей на ядерном полигоне Пхунгери «в течение месяца», пишет южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник.

По данным агентства, разведка Южной Кореи обнаружила попытки специалистов КНДР восстановить третий тоннель, прокладывая к нему ход.

«Восстановление, предположительно, возможно в течение месяца», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, всего на полигоне было четыре тоннеля.

В мае 2018 года в Северной Корее демонтировали ядерный полигон Пхунгери в рамках переговоров о денуклеаризации.

В апреле 2021 года американская разведка предположила, что КНДР может возобновить испытания ядерного оружия или ракет большой дальности, чтобы «заставить США проводить с ними переговоры на выгодных условиях».

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