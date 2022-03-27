«Рёнхап»: КНДР может восстановить тоннель на ядерном полигоне Пхунгери
По данным агентства, разведка Южной Кореи обнаружила попытки специалистов КНДР восстановить третий тоннель, прокладывая к нему ход.
«Восстановление, предположительно, возможно в течение месяца», — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, всего на полигоне было четыре тоннеля.
В мае 2018 года в Северной Корее демонтировали ядерный полигон Пхунгери в рамках переговоров о денуклеаризации.
В апреле 2021 года американская разведка предположила, что КНДР может возобновить испытания ядерного оружия или ракет большой дальности, чтобы «заставить США проводить с ними переговоры на выгодных условиях».