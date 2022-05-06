МИД России выразил протест послу Британии Броннерт из-за санкций Лондона против СМИ

В МИД России 6 мая была вызвана посол Британии Дебора Броннерт, ей выразили решительный протест из-за санкций Лондона против российских СМИ в королевстве, в том числе в отношении ВГТРК. Продолжение такой деструктивной линии приведёт к окончательному разрушению двусторонних связей, предупредили в Москве.

«Распространение ограничительных мер на российских медиаоператоров и отдельных журналистов только лишь за то, что их освещение и трактовка происходящих в мире событий не согласуется с западными лекалами, вновь наглядно подтверждает двуличие и цинизм британских политиков, для которых такое понятие, как свобода СМИ, — не более чем инструмент решения конъюнктурных задач», — говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.

О том, что Лондон сделал окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией, свидетельствует стремление британских властей под абсурдными предлогами «раскручивать санкционный маховик» и заявления официальных лиц Британии, «в которых угрозы перемежаются с ложью и откровенным хамством» в адрес России, добавили в МИД.

«Российская сторона продолжит жёстко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном, и принимать ответные меры», — подытожили в министерстве.

Ранее в МИД Великобритании объявили о введении санкций против RT и Sputnik, а также других российских СМИ и журналистов.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва может ввести ответные санкции в отношении одной из вещательных компаний Великобритании.