Посол России: Москва может ввести ответные санкции против вещательной компании Британии

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Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва может ввести ответные санкции в отношении одной из вещательных компаний Великобритании.
Посол России: Москва может ввести ответные санкции против вещательной компании Британии
  • РИА Новости

«Такие же санкции, которые будут наложены в отношении российской ВГТРК, будут применены российским правительством в отношении одной из вещательных компаний Великобритании», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в МИД Великобритании объявили о введении санкций против RT и Sputnik, а также других российских СМИ и журналистов.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал британские санкции против российских СМИ.

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