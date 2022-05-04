Постпред России при ЕС Чижов прокомментировал санкции Британии против российских СМИ
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«Здесь Великобритания и её известный всем нынешний премьер-министр (Борис Джонсон. — RT) стремятся всё-таки обогнать паровоз, выражаясь нашими известными формулами, и быть впереди, по крайней мере, Евросоюза, с тем чтобы в их представлении подавать пример и в этом реализовывать свою концепцию глобальной Британии», — приводит его слова ТАСС.
Чижов напомнил, что власти Британии объявили о введении санкций против RT и Sputnik.
«Теперь, наверное, возьмутся и за другие (телеканалы. — RT). Так в представлении нынешних не только евробюрократов, но и политической элиты стран Европы выглядит реализация святого принципа свободы слова», — заключил он.
Ранее в МИД Великобритании объявили о введении санкций против RT и Sputnik, а также в отношении других российских СМИ и журналистов.