Постпред России при ЕС Чижов прокомментировал санкции Британии против российских СМИ

Постпред России при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал британские санкции против российских СМИ.

«Здесь Великобритания и её известный всем нынешний премьер-министр (Борис Джонсон. — RT) стремятся всё-таки обогнать паровоз, выражаясь нашими известными формулами, и быть впереди, по крайней мере, Евросоюза, с тем чтобы в их представлении подавать пример и в этом реализовывать свою концепцию глобальной Британии», — приводит его слова ТАСС.

Чижов напомнил, что власти Британии объявили о введении санкций против RT и Sputnik.

«Теперь, наверное, возьмутся и за другие (телеканалы. — RT). Так в представлении нынешних не только евробюрократов, но и политической элиты стран Европы выглядит реализация святого принципа свободы слова», — заключил он.

Ранее в МИД Великобритании объявили о введении санкций против RT и Sputnik, а также в отношении других российских СМИ и журналистов.