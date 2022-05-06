Daily Mail сообщила о рекордном числе желающих покинуть Британию из-за роста цен

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Британская газета Daily Mail сообщила о рекордном числе жителей Великобритании, желающих покинуть страну на фоне роста цен.
Daily Mail сообщила о рекордном числе желающих покинуть Британию из-за роста цен
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По информации издания, число пользователей в Британии, которые вводили в поисковой системе Google запрос о переезде за границу, выросло на 1000% в прошлом месяце. Отмечается, что в числе предпочтительных стран для переезда у британцев оказались США, Канада и Австралия.

Газета также сообщила со ссылкой на исследование специалиста по эмиграции Рейса Эдвардса, что число запросов на австралийскую визу в апреле в Британии выросло на 670%.

Ранее газета The Telegraph писала, что санкции против России нанесут экономике Британии ущерб в размере £6,2 млрд.

Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям страны, многие предприятия могут обанкротиться.

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