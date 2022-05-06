Пентагон: главным соперником США остаётся Китай

Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что американские власти в соответствии с новой редакцией стратегии национальной обороны продолжат считать основным стратегическим соперником Китай.

Как сообщает ТАСС, об этом она сказала на конференции, организованной президентским фондом имени Рональда Рейгана.

«Наша стратегия национальной обороны в полной мере учитывает угрозу со стороны России в Европе и за её пределами, но... КНР является для наших ВС наиболее серьёзным стратегическим соперником и основным вызовом», — сказала замминистра.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация США считает, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

В связи с этим официальный представитель посольства Китая в США Лю Пэнюй заявил, что китайская сторона готова ответить на вмешательство иностранных сил в ситуацию с Тайванем.