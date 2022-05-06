Вице-спикер Совфеда Косачёв поддержал призыв России к США по уничтожению химоружия

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Полина Полетаева
Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал призыв посольства России в Вашингтоне к США уничтожить своё химоружие.
Вице-спикер Совфеда Косачёв поддержал призыв России к США по уничтожению химоружия
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«США сейчас остаются единственной страной в мире, которая сохраняет запасы химического оружия. Напомню, что в годы холодной войны на долю США и СССР приходилось порядка 99% от общего объёма химоружия. Таким образом, именно эти две державы имеют ключевую миссию в контексте выполнения требований конвенции о полном запрете химоружия», — сказал Косачёв.

Он напомнил, что изначальный срок полной ликвидации этого класса оружия был намечен на 2012 год, но «тогда за пределы этого срока вышли обе страны».

«Но Россия, тем не менее, достаточно серьёзными инвестициями и государственными программами вышла на полную ликвидацию оружия спустя пять лет, то есть в 2017 году. Это факт, который подтверждён ОЗХО. Соединённые Штаты Америки не сделали этого до сих пор. Следующей линией отсечения для США установлен будущий, 2023 год», — добавил вице-спикер Совфеда.

Но, по его мнению, американцы не выдержат и этот срок.

«Они откровенно и цинично делают ставку на обеспечение своего военного превосходства в самых различных областях. Будь то обычные вооружения или вооружения тех категорий, которые принято называть оружием массового поражения. Это то же самое ядерное оружие, это химическое оружие и это бактериологическое оружие, по которому американцы ведут разработки, в частности, на территории Украины… Это вызывает как серьёзную озабоченность, так как нарушает стратегический баланс, так и осуждение, потому что это прямое нарушение обязательств США по соответствующей конвенции», — заключил собеседник RT.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне выступили с призывом к США уничтожить свой химарсенал по примеру Москвы.

В дипмиссии напомнили, что Россия уничтожила своё химоружие в 2017 году, что подтвердили в ОЗХО.

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