В посольстве России в Вашингтоне выступили с призывом в адрес США уничтожить свой химарсенал по примеру Москвы.

В дипмиссии напомнили, что Россия уничтожила своё химоружие в 2017 году, что подтвердили в ОЗХО.

«Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации», — говорится в заявлении посольства в Telеgram.

Российские дипломаты призвали американцев задуматься о том, с какой целью в Вашингтоне затягивают ликвидацию арсенала химоружия и почему другие страны уже справились с соответствующей задачей.

В Минобороны России ранее подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.