Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить своё химоружие

Короткая ссылка
В посольстве России в Вашингтоне выступили с призывом в адрес США уничтожить свой химарсенал по примеру Москвы.

В дипмиссии напомнили, что Россия уничтожила своё химоружие в 2017 году, что подтвердили в ОЗХО. 

«Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации», — говорится в заявлении посольства в Telеgram.

Российские дипломаты призвали американцев задуматься о том, с какой целью в Вашингтоне затягивают ликвидацию арсенала химоружия и почему другие страны уже справились с соответствующей задачей.

В Минобороны России ранее подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить