Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна не поддержит санкции ЕС против патриарха Кирилла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна не поддержит включение в санкционный список Евросоюза (ЕС) Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», — приводит ТАСС его ответ в эфире радиостанции «Кошут» на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщали, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Кирилла из-за Украины. Эту информацию подтвердил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

Позднее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал ситуацию.