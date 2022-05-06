Премьер Венгрии Орбан заявил, что страна не поддержит санкции ЕС против патриарха Кирилла
- AFP
«Мы не допустим включения церковных лидеров в санкционный список», — приводит ТАСС его ответ в эфире радиостанции «Кошут» на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ сообщали, что Литва направила Евросоюзу предложение внести в санкционный список патриарха Кирилла из-за Украины. Эту информацию подтвердил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.
Позднее председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда прокомментировал ситуацию.