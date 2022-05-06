Володин посоветовал странам ЕС выходить из союза для сохранения суверенитета

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин обратил внимание на планы Европарламента реформировать структуру Евросоюза и посоветовал странам ЕС выходить из объединения для сохранения суверенитета.
Володин посоветовал странам ЕС выходить из союза для сохранения суверенитета
  • РИА Новости

По его словам, единство ЕС терпит крах.

«Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений», — написал Володин в Telegram.

Политик добавил, что предлагается отказаться от права вето членов ЕС.

Володин отметил, что при принятии такого решения миллионы европейцев потеряют право голоса, а их страны окончательно лишатся суверенитета.

«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остаётся всего один путь — выход из Евросоюза», — подчеркнул спикер российской Госдумы.

Ранее Володин заявил, что введённые против России санкции являются незаконными и страны Европы компенсируют вред, нанесённый российской экономике из-за них.

5 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.

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