Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал приостановить поставки российского газа в недружественные страны.

Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram.

«У Болгарии и Польши была возможность воспользоваться предложением нашего президента об оплате природного газа за рубли. Механизм определён. Руководители этих стран не захотели... Также необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран», — написал он.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.