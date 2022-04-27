Володин призвал приостановить поставки российского газа в недружественные страны

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал приостановить поставки российского газа в недружественные страны.
Володин призвал приостановить поставки российского газа в недружественные страны
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram.

«У Болгарии и Польши была возможность воспользоваться предложением нашего президента об оплате природного газа за рубли. Механизм определён. Руководители этих стран не захотели... Также необходимо поступать и в отношении других недружественных для нас стран», — написал он.

Ранее компания «Газпром» сообщила о полной приостановке поставок газа болгарскому «Булгаргазу» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях.

Экономист Василий Колташов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о ситуации с поставками энергоресурсов в Европу.

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