Welt: ФРГ не смогла поставить зенитные установки Gepard на Украину

Германия не смогла осуществить обещанную Украине поставку зенитных установок Gepard.

«Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт. Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы», — сообщает Welt со ссылкой на источники в киевских властях.

По данным издания, проблема с поставками возникла из-за запрета Швейцарии реэкспортировать вооружение в зону боевых действий, а именно в Швейцарии производят боеприпасы для Gepard.

Отмечается, что 23 000 снарядов из ФРГ для 30 установок хватило бы лишь на полчаса стрельбы.

5 мая, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провёл телефонный разговор с Зеленским. Они обсудили отказ немецкому политику в визите в Киев в апреле.

После этого канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, что отказ Украины в визите президенту ФРГ является препятствием для приезда канцлера в Киев.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник после этого назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» и заявил, что канцлер ведёт себя «не очень по-государственному».