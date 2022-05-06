Генерал из США призвал страны НАТО сформировать бригады из украинцев для боёв с Россией

Американский генерал-майор в отставке Майк Репасс заявил, что странам НАТО необходимо сформировать несколько бригад из украинцев для противостояния России на территории Украины.

«Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории», — сказал он в интервью CNN.

По его словам, созданные подразделения ВСУ смогут «сражаться на западный манер», так как будут оснащены совместимыми с НАТО танками, средствами ПВО и огневой поддержкой с воздуха.

Американский генерал предположил, что на подготовку воинских формирований уйдёт от шести до восьми месяцев.

По данным на середину апреля, за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд.

В газете The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц ранее сообщили, что предоставленные Киеву разведданные США способствовали убийству российских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским военным известно, что США, НАТО, Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные.