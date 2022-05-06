Генерал из США призвал страны НАТО сформировать бригады из украинцев для боёв с Россией
«Нужно, чтобы США, Франция, Польша, Британия и ФРГ создали по украинскому воинскому подразделению, равноценному бригаде. У этих стран достаточно военного потенциала, поэтому они смогут сформировать украинские военные силы, оснастить их и обучить на своей территории», — сказал он в интервью CNN.
По его словам, созданные подразделения ВСУ смогут «сражаться на западный манер», так как будут оснащены совместимыми с НАТО танками, средствами ПВО и огневой поддержкой с воздуха.
Американский генерал предположил, что на подготовку воинских формирований уйдёт от шести до восьми месяцев.
По данным на середину апреля, за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд.
В газете The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц ранее сообщили, что предоставленные Киеву разведданные США способствовали убийству российских военных.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским военным известно, что США, НАТО, Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные.