Песков: российские военные знают о передаче разведданных США и НАТО Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским военным известно, что США, НАТО, Великобритания передают Украине не только оружие, но и разведданные.

«Нашим военным хорошо известно, что Соединённые Штаты, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским Вооружённым силам», — сказал он.

Песков добавил, что передача данных и потоки вооружения «не способствуют быстрому завершению операции».

При этом он подчеркнул, что в то же время данные действия не способны помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции.

По сообщениям источников The New York Times, украинская армия использовала предоставленные США сведения о местоположении мобильных штабов российских военных для нанесения артиллерийских ударов, в результате которых погибли как минимум несколько офицеров. Как пишет издание, предоставление Киеву разведывательной информации — часть усиленного потока американской помощи, демонстрирующая, как быстро изменились предыдущие ограничения Вашингтона на поддержку Украины.

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