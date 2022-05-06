Небензя обвинил Запад в ведении прокси-войны против России

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Происходящее вокруг Украины является прокси-войной коллективного Запада против России, заявил российский постпред при ООН на заседании Совбеза организации Василий Небензя.

«Сегодня — это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Небензи, мировая война идёт в экономической сфере, и к ней Запад готовился заранее.

«Потому что скорость, с которой был запущен этот маховик, не позволяет усомниться в том, что вы готовились к этому заранее и задолго до того», — добавил он.

Российский постпред подчеркнул, что, накачивая Украину оружием, западные страны превращают её в плацдарм для битвы с Россией.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в интервью ТАСС ранее предупредил, что линия Запада по ведению прокси-войн против России чревата серьёзными последствиями.

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