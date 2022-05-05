Джен Псаки 13 мая покинет должность пресс-секретаря Белого дома. Её пост займёт Карин Жан-Пьер.

«Сегодня президент (США Джо. — RT) Байден объявил, что Карин Жан-Пьер была повышена до должности помощника президента и пресс-секретаря Белого дома. Карин займёт должность пресс-секретаря, заменив Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая», — говорится в заявлении на сайте американской администрации.

Байден поздравил Карин Жан-Пьер с назначением на должность.

1 апреля издание Axios со ссылкой на источники сообщило о намерении Псаки покинуть должность пресс-секретаря Белого дома и перейти на работу на телеканал MSNBC.