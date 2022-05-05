Псаки 13 мая покинет должность пресс-секретаря Белого дома

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Джен Псаки 13 мая покинет должность пресс-секретаря Белого дома. Её пост займёт Карин Жан-Пьер.
Псаки 13 мая покинет должность пресс-секретаря Белого дома
  • globallookpress.com

«Сегодня президент (США Джо. — RT) Байден объявил, что Карин Жан-Пьер была повышена до должности помощника президента и пресс-секретаря Белого дома. Карин займёт должность пресс-секретаря, заменив Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая», — говорится в заявлении на сайте американской администрации.

Байден поздравил Карин Жан-Пьер с назначением на должность.

1 апреля издание Axios со ссылкой на источники сообщило о намерении Псаки покинуть должность пресс-секретаря Белого дома и перейти на работу на телеканал MSNBC.

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