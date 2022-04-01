Axios: Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома

Джен Псаки планирует покинуть должность пресс-секретаря Белого дома и перейти на работу на телеканал MSNBC. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что Псаки планирует начать работу на телеканале в мае 2022 года.

Уточняется, что она ещё официально не сообщила пресс-службе Белого дома о своём уходе и что контракты пока не подписаны, так как есть определённые правила по трудоустройству госслужащих США в частном секторе.

Ранее стало известно, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс, который присутствовал 30 марта на встрече с американским лидером Джо Байденом, получил положительный результат теста на коронавирус.