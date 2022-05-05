Политолог Мезюхо: Россия и Китай выступают против экспансионистской политики США

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Дарья Ускова
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление посла КНР в Москве Чжан Ханьхуэя о том, что Китай продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией на более высоком уровне и в более широких масштабах.
Политолог Мезюхо: Россия и Китай выступают против экспансионистской политики США
  • AP

Политолог отметил, что характерной чертой политики КНР является наличие «трезвого расчёта» в отношении Российской Федерации.

«Пекин не может не осознавать, что в идеале Соединённые Штаты Америки хотели бы рассорить Российскую Федерацию и КНР», — сообщил Мезюхо.

По его мнению, США стремятся создать «пояс нестабильности» вокруг Китая для того, чтобы ослабить его возрастающую экономическую мощь.

«Россия также, на мой взгляд, смотрит трезво на взаимоотношения с Китаем. Сегодня можно говорить, что во время санкционного давления на Москву создаются условия для того, чтобы Россия и Китай наращивали своё взаимодействие и взаимовыгодное сотрудничество», — добавил специалист.

Вместе Россия и Китай выступают против экспансионистской глобалистской политики США, считает эксперт.

Ранее китайский посол в Москве выступил с заявлением о том, что КНР продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией на более высоком уровне и в более широких масштабах.

Он также подчеркнул важность российско-китайского сотрудничества в рамках международного стратегического баланса.

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