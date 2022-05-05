Сенатор Цеков: рекомендации ЕК по визам для россиян являются продолжением санкционного угара

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT рекомендации Еврокомиссии странам Евросоюза по приостановке упрощённого визового режима для чиновников и предпринимателей из России.

«Это продолжение той политики санкций, которую проводит ЕС, не достигая результата. Какая-то крайняя степень принятия решений в этом санкционном угаре, в котором они находятся», — считает сенатор.

Он отмечает, что осталось немного желающих ехать в Европу после той политики, «которую они выбрали в отношении России».

«По большому счёту, на Европе свет клином не сошёлся. Наши предприниматели ищут новые рынки, новые возможности. Для них важнее иметь возможность выезжать в страны Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока», — добавил Цеков.

Ранее стало известно, что ЕК рекомендует остановить упрощённый визовый режим для чиновников и бизнесменов из России.

Там пояснили, что такие шаги будут направлены против лиц, входящих в состав официальных делегаций Российской Федерации, и членов региональных правительств, Конституционного суда России и Верховного суда России.