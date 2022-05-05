ЕК рекомендует остановить упрощённый визовый режим для чиновников и бизнесменов из России

Еврокомиссия дала рекомендации странам Евросоюза по приостановке упрощённого визового режима для чиновников и предпринимателей из России.

В Еврокомиссии пояснили, что такие шаги будут направлены против лиц, входящих в состав официальных делегаций Российской Федерации и членов региональных правительств, Конституционного суда России и Верховного суда России.

Также эту меру предлагается распространить на граждан, имеющих действующие дипломатические паспорта, а также бизнесменов.

«Приостановка означает, что эти группы больше не имеют привилегированного доступа в Европейский Союз», — говорится в пресс-релизе ЕК.

Рекомендации не затрагивают рядовых граждан России.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о применении ответных экономических мер из-за недружественных действий «некоторых иностранных государств и международных организаций».

Он также поручил правительству в десятидневный срок определить перечень лиц, находящихся под санкциями.