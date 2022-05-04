Россия ввела санкции в отношении высшего руководства Японии

Россия вводит персональные санкции в отношении высшего руководства и чиновников Японии из-за антироссийской позиции Токио. Об этом заявили в российском МИД.

«Администрация (японского премьера. — RT) Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с введёнными Токио санкциями против российского руководства Москва приняла решение о бессрочном запрете на въезд в Россию японскому премьер-министру, главам МИД, Минобороны, Минфина, Минюста и другим чиновникам.

Всего в список попали 63 гражданина Японии.

12 апреля Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Япония стала недружественной для России страной.