В МИД России сообщили о высылке восьми японских дипломатов

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Руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала от восьми японских дипломатов покинуть страну до 10 мая, сообщили в МИД России.
В МИД России сообщили о высылке восьми японских дипломатов
  • РИА Новости

«Руководствуясь принципом взаимности, российская сторона потребовала, чтобы восемь японских дипломатических работников до 10 мая покинули нашу страну. Вся полнота ответственности за такое развитие событий лежит исключительно на правительстве Японии, сделавшем выбор в пользу отказа от дружественных, конструктивных отношений», — говорится в заявлении ведомства.

В числе причин соответствующего шага в МИД России назвали откровенно враждебный антироссийский курс, принятый в Токио. В ведомстве отметили, что администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды пошла на беспрецедентные шаги, разрушающие накопленный за долгие годы позитив взаимовыгодного сотрудничества.

«Не считаясь со здравым смыслом, Япония открыто встала на позицию полной поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований, оказывает политическую, экономическую и военную помощь режиму в Киеве. Это сопровождается нагнетанием русофобской истерии в японском обществе», — подчеркнули в российском МИД.

12 апреля Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что Япония стала недружественной для России страной.

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