Маск: Twitter может стать платным для государственных пользователей

Социальная сеть Twitter может стать платной для организаций и государственных структур, заявил предприниматель Илон Маск.

Он подчеркнул, что для обычных пользователей Twitter всегда будет бесплатным.

«Но, возможно, за небольшую плату — для коммерческих или государственных пользователей», — приводит ТАСС слова Маска в Twitter.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

В Белом доме отметили, что администрация президента США Джо Байдена опасается «возможности распространения дезинформации» и выступает за реформы, нацеленные на привлечение платформ к ответственности за подобные нарушения.