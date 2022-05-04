Маск: Twitter может стать платным для государственных пользователей

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Социальная сеть Twitter может стать платной для организаций и государственных структур, заявил предприниматель Илон Маск.

Он подчеркнул, что для обычных пользователей Twitter всегда будет бесплатным.

«Но, возможно, за небольшую плату — для коммерческих или государственных пользователей», — приводит ТАСС слова Маска в Twitter.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

В Белом доме отметили, что администрация президента США Джо Байдена опасается «возможности распространения дезинформации» и выступает за реформы, нацеленные на привлечение платформ к ответственности за подобные нарушения.

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