В Белом доме прокомментировали покупку Илоном Маском Twitter

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала покупку американским предпринимателем Илоном Маском Twitter.

«Независимо от того, кто владеет Twitter, президент уже давно обеспокоен по поводу влияния крупных платформ на нашу повседневную жизнь... Президент давно утверждает, что технологические платформы должны нести ответственность за тот вред, который они причиняют», — цитирует её РИА Новости.

По словам Псаки, в Белом доме опасаются возможности распространения дезинформации, а сам Байден является сторонником реформ, нацеленных на достижение привлечения таких платформ к ответственности за подобные нарушения.

Ранее сообщалось, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернётся в Twitter после приобретения социальной сети предпринимателем.

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