Трамп заявил, что не вернётся в Twitter
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«Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH», — приводит телеканал Fox News слова Трампа.
TRUTH Social является социальной сетью, созданной под патронажем экс-лидера США.
Он также выразил уверенность, что Маск может сделать Twitter лучше.
Ранее сообщалось, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.
Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.