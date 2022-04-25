Трамп заявил, что не вернётся в Twitter

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернётся в Twitter после покупки социальной сети предпринимателем Илоном Маском.
Трамп заявил, что не вернётся в Twitter
  • Gettyimages.ru

«Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH», — приводит телеканал Fox News слова Трампа.

TRUTH Social является социальной сетью, созданной под патронажем экс-лидера США.

Он также выразил уверенность, что Маск может сделать Twitter лучше.

Ранее сообщалось, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

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