Трамп подаёт иски против Facebook, Google и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп подаёт судебные иски против компаний Facebook, Google и Twitter, а также против их директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси.

«Сегодня вместе с институтом America First Policy Institute я подаю крупный коллективный иск против IT-гигантов, среди которых Facebook, Google и Twitter, а также против их CEO Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси», — сказал Трамп во время выступления.

Бывший президент заявил, что социальные сети дали «необычайную власть» группе крупных технологических гигантов, которые работают с правительством, а также мейнстримным СМИ и «значительной части политической партии».

По его словам, всё это используется, чтобы «заставить замолчать американский народ и подавить его взгляды».

Трамп добавил, что IT-гиганты вышли из-под контроля, о чём свидетельствует блокировка его собственных аккаунтов в социальных сетях.

«Если они сделали это со мной, то могут сделать с кем угодно. Фактически именно этим они сейчас и занимаются», — добавил Трамп.

Экс-президент подчеркнул, что в судебном процессе он вместе со сторонниками намерен отстаивать американскую демократию и право на свободу слова для всех американцев.

"The American people's birthright of freedom must prevail against Big Tech and other forces that seek to destroy it. Through this lawsuit, we are standing up for American democracy by standing up for free speech rights for all of every American." pic.twitter.com/2lRd2kpbiC — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) July 7, 2021

В мае бывший президент США назвал позором для страны сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях. По его словам, компании социальных сетей «должны заплатить политическую цену» и «им больше никогда нельзя позволять разрушать» избирательный процесс.

Независимый надзорный совет Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунта Трампа.

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.