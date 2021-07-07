Трамп подаёт иски против Facebook, Google и Twitter

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Бывший президент США Дональд Трамп подаёт судебные иски против компаний Facebook, Google и Twitter, а также против их директоров Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси.
Трамп подаёт иски против Facebook, Google и Twitter
  • Reuters

«Сегодня вместе с институтом America First Policy Institute я подаю крупный коллективный иск против IT-гигантов, среди которых Facebook, Google и Twitter, а также против их CEO Марка Цукерберга, Сундара Пичаи и Джека Дорси», — сказал Трамп во время выступления.

Бывший президент заявил, что социальные сети дали «необычайную власть» группе крупных технологических гигантов, которые работают с правительством, а также мейнстримным СМИ и «значительной части политической партии».

По его словам, всё это используется, чтобы «заставить замолчать американский народ и подавить его взгляды».

Трамп добавил, что IT-гиганты вышли из-под контроля, о чём свидетельствует блокировка его собственных аккаунтов в социальных сетях.

«Если они сделали это со мной, то могут сделать с кем угодно. Фактически именно этим они сейчас и занимаются», — добавил Трамп.

Экс-президент подчеркнул, что в судебном процессе он вместе со сторонниками намерен отстаивать американскую демократию и право на свободу слова для всех американцев.

В мае бывший президент США назвал позором для страны сохранение блокировки его аккаунтов в социальных сетях. По его словам, компании социальных сетей «должны заплатить политическую цену» и «им больше никогда нельзя позволять разрушать» избирательный процесс.

Независимый надзорный совет Facebook принял решение сохранить блокировку аккаунта Трампа.

Twitch, Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января.

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