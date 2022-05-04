WSJ: Маск может снова сделать Twitter публичной компанией

Предприниматель Илон Маск через несколько лет может сделать Twitter публичной компанией, сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно данным газеты, Маск планирует проведение IPO уже через три года после года после завершения сделки.

Издание отмечает, что обычно инвестиционные фонды дают себе примерно пять лет до размещения акций на бирже.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

В Белом доме отметили, что администрация президента США Джо Байдена опасается «возможности распространения дезинформации» и выступает за реформы, нацеленные на привлечение платформ к ответственности за подобные нарушения.