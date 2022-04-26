Международная федерация журналистов назвала плохой новостью покупку Twitter Илоном Маском

Короткая ссылка
Покупка компании Twitter Илоном Маском, который также возглавляет SpaceX и Tesla, — это «плохая новость» для свободы средств массовой информации, заявила Международная федерация журналистов.
Международная федерация журналистов назвала плохой новостью покупку Twitter Илоном Маском
  • Gettyimages.ru
  • © Justin Sullivan

«Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFJ) осуждают запланированное поглощение (компании. — RT) и предупреждают, что оно угрожает плюрализму, свободе прессы и создаёт площадку для дезинформации», — говорится в заявлении.

Федерация обратила внимание на то, что компания, которая объединяет более 400 млн пользователей в мире, теперь принадлежит одному человеку вместо нескольких акционеров.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

В Белом доме отметили, что администрация президента США Джо Байдена опасается «возможности распространения дезинформации» и выступает за реформы, нацеленные на привлечение платформ к ответственности за подобные нарушения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить