Международная федерация журналистов назвала плохой новостью покупку Twitter Илоном Маском

Покупка компании Twitter Илоном Маском, который также возглавляет SpaceX и Tesla, — это «плохая новость» для свободы средств массовой информации, заявила Международная федерация журналистов.

«Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ/EFJ) осуждают запланированное поглощение (компании. — RT) и предупреждают, что оно угрожает плюрализму, свободе прессы и создаёт площадку для дезинформации», — говорится в заявлении.

Федерация обратила внимание на то, что компания, которая объединяет более 400 млн пользователей в мире, теперь принадлежит одному человеку вместо нескольких акционеров.

25 апреля стало известно, что Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд.

В Белом доме отметили, что администрация президента США Джо Байдена опасается «возможности распространения дезинформации» и выступает за реформы, нацеленные на привлечение платформ к ответственности за подобные нарушения.